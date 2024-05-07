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ФСБ готовила теракт в Украине как подарок на инаугурацию. Кого планировал убить враг

Контрразведка и следователи СБУ сорвали планы ФСБ по убийству президента Владимира Зеленского и других высокопоставленных должностных лиц, среди которых глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов и глава СБУ Василий Малюк

сегодня, 14:16
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Ткачик Олеся
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Как отметили в пресс-службе СБУ, в агентурную сеть ФСБ входили два полковника УГО, которые передавали секретную информацию террористической России. Кроме того, по информации спецслужб, представители этой агентурной сети занимались поиском исполнителей среди военных, непосредственно приближенных к охране Президента. Якобы эти люди должны были взять президента в заложники, а затем и убить его.

ФСБ готовила теракт в Украине как подарок на инаугурацию. Кого планировал убить враг

Василий Малюк

Кроме того, как отметили в спецслужбах, враги планировали убить Буданова перед Пасхой. Планировалось, что агент ФСБ будет следить за помещением, в котором должен находиться глава разведки. Затем, по переданным им координатам, планировали нанести ракетный удар, далее атаковать с помощью дронов людей, которые останутся на месте атаки. А после этого нанести еще один ракетный удар, чтобы уничтожить следы применения вражеского беспилотника.

Как утверждают в спецслужбах, завербованный ФСБ работник УГО лично привез исполнителю FPV-дроны, а также заряды в РПГ-7 и противопехотные мины МОН-90.

Подчеркивается, что Служба безопасности зафиксировала как поездки полковника УГО за беспилотниками и взрывчаткой в другой регион Украины, так и разговор потенциального исполнителя теракта с "куратором" из ФСБ.

Служба безопасности Украины поэтапно задокументировала преступные действия фигурантов и задержала их.

Прокомментировал резонанс задержания и сам Василий Малюк. По его словам, о спецоперации СБУ знал очень ограниченный круг лиц.

"Теракт, который должен стать подарком Путину к инаугурации, на самом деле стал провалом российской спецслужбы",
– подчеркнул Василий Малюк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что террористическая Россия уже много раз пыталась убить президента Владимира Зеленского.




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Источник: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/1190422429003666/
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