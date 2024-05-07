ФСБ готовила теракт в Украине как подарок на инаугурацию. Кого планировал убить враг

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Ткачик Олеся
Как отметили в пресс-службе СБУ, в агентурную сеть ФСБ входили два полковника УГО, которые передавали секретную информацию террористической России. Кроме того, по информации спецслужб, представители этой агентурной сети занимались поиском исполнителей среди военных, непосредственно приближенных к охране Президента. Якобы эти люди должны были взять президента в заложники, а затем и убить его.
Василий Малюк
Кроме того, как отметили в спецслужбах, враги планировали убить Буданова перед Пасхой. Планировалось, что агент ФСБ будет следить за помещением, в котором должен находиться глава разведки. Затем, по переданным им координатам, планировали нанести ракетный удар, далее атаковать с помощью дронов людей, которые останутся на месте атаки. А после этого нанести еще один ракетный удар, чтобы уничтожить следы применения вражеского беспилотника.
Как утверждают в спецслужбах, завербованный ФСБ работник УГО лично привез исполнителю FPV-дроны, а также заряды в РПГ-7 и противопехотные мины МОН-90.
Подчеркивается, что Служба безопасности зафиксировала как поездки полковника УГО за беспилотниками и взрывчаткой в другой регион Украины, так и разговор потенциального исполнителя теракта с "куратором" из ФСБ.
Служба безопасности Украины поэтапно задокументировала преступные действия фигурантов и задержала их.
Прокомментировал резонанс задержания и сам Василий Малюк. По его словам, о спецоперации СБУ знал очень ограниченный круг лиц.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что террористическая Россия уже много раз пыталась убить президента Владимира Зеленского.
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Андрій
сегодня, 14:38
Режисеру 95-го кварталу за таку убогу репризу премію не виплачувати!
Ігор
сегодня, 14:11
Веселими яйцями ЗеЯнукович-2? Єрмак отримав стільки абсолютної влади що йому вже великий вождь не потрібен? Зе не верещить: коли в мене термін закінчиться, а сміливо несе на собі важку і небезпечну владу. Воякам он чітко термін вказали: весна 2025 прийде, кордони 1991 повернемо. Заміть швидше повернути швидше додому підуть. Кількістю замахів вже перевершив Гітлера. Цікаво, а родину за прикладом Гітлера з собою візьме у Ростов?