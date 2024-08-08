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Покушение на министра обороны Рустема Умерова: россияне распространили новый фейк

Центр противодействия дезинформации опроверг сообщение о покушении на главу Минобороны Рустема Умерова.

сегодня, 13:45
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Slava Kot

Российские пропагандисты начали активно распространять информацию о якобы покушении на министра обороны Украины Рустема Умерова. Однако Центр противодействия дезинформации выяснил, что это очередной фейк от россиян.

Покушение на министра обороны Рустема Умерова: россияне распространили новый фейк

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров. Фото из открытых источников

Центр противодействия дезинформации отреагировал на информацию в социальных сетях о якобы попытке убийства Рустема Умерова. Российская пропаганда указывала на то, что украинского министра обороны пытались ликвидировать с помощью взрывного устройства.

"Центр верифицировал информацию в Министерстве обороны и отмечает, что она не соответствует действительности", – сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Как отметили в структуре, основной причиной распространения российских фейков является попытка повлиять на ситуацию в Украине изнутри.

"Российская пропаганда уже не в первый раз совершает информационные атаки против украинских чиновников, пытаясь дестабилизировать ситуацию внутри страны", — подчеркнули в учреждении.

Центр противодействия дезинформации – это орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, созданный в 2021 году. Основной задачей учреждения является осуществление мер по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, в частности выявление и противодействие дезинформации, эффективному противодействию пропаганде и предотвращению попыток манипулирования общественным мнением.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне распространили фейк о якобы готовности Украины сдать одну из областей.

Также "Комментарии" писали о чеченском лидере Рамзане Кадырове, который дал прогноз, когда закончится война в Украине.



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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 12:55

Він нічого не вирішує, можливо, там щось пов'язане з тіньовими потоками та відкатами.


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