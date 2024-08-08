Покушение на министра обороны Рустема Умерова: россияне распространили новый фейк

Российские пропагандисты начали активно распространять информацию о якобы покушении на министра обороны Украины Рустема Умерова. Однако Центр противодействия дезинформации выяснил, что это очередной фейк от россиян.



Глава Минобороны Украины Рустем Умеров. Фото из открытых источников

Центр противодействия дезинформации отреагировал на информацию в социальных сетях о якобы попытке убийства Рустема Умерова. Российская пропаганда указывала на то, что украинского министра обороны пытались ликвидировать с помощью взрывного устройства.

"Центр верифицировал информацию в Министерстве обороны и отмечает, что она не соответствует действительности", – сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Как отметили в структуре, основной причиной распространения российских фейков является попытка повлиять на ситуацию в Украине изнутри.

"Российская пропаганда уже не в первый раз совершает информационные атаки против украинских чиновников, пытаясь дестабилизировать ситуацию внутри страны", — подчеркнули в учреждении.

Центр противодействия дезинформации – это орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, созданный в 2021 году. Основной задачей учреждения является осуществление мер по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, в частности выявление и противодействие дезинформации, эффективному противодействию пропаганде и предотвращению попыток манипулирования общественным мнением.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне распространили фейк о якобы готовности Украины сдать одну из областей.

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