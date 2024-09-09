Покровское направление может стать могилой для россиян: как это возможно

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Ткачик Олеся
Наступательный потенциал российских войск на Покровском направлении значительно снизился, сообщил в эфире "Эспрессо" председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
Покровск
По его словам, Покровское направление является тактическим. Чтобы добиться успехов на юге Донетчины или в юго-восточном направлении, россияне должны продвигаться через Угледар, Курахово и Покровск, чтобы создать плацдарм для дальнейших действий, в частности для соединения концов Донецкой области и возможного движения в сторону Днепра. Однако, отмечает Тимочко, за последнюю неделю обсуждение потенциального увлечения Покровска врагом существенно снизилось. Наступательный потенциал, который имели россияне на этом направлении, заметно снизился, и теперь перед ними стоит дилемма, добавил эксперт.
Тимочко подчеркнул, что если российские войска не активизируют свои действия в районе Курахово — Угледар и не добьются тактических успехов или хотя бы не расширят свои фланги, то Покровское выступление может стать для них местом полного уничтожения.
Впрочем, по его словам, обещанное ЕС и США западное оружие поступило, хоть и не в полном количестве. Ее предоставили, чтобы Силы обороны могли высокотехнологичным или высокоточным оружием противодействовать российской массовости в этом направлении.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , где россияне сейчас пытаются прорвать фронт.
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