Покровское направление может стать могилой для россиян: как это возможно

Наступательный потенциал российских войск на Покровском направлении значительно снизился, сообщил в эфире "Эспрессо" председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Покровск

По его словам, Покровское направление является тактическим. Чтобы добиться успехов на юге Донетчины или в юго-восточном направлении, россияне должны продвигаться через Угледар, Курахово и Покровск, чтобы создать плацдарм для дальнейших действий, в частности для соединения концов Донецкой области и возможного движения в сторону Днепра. Однако, отмечает Тимочко, за последнюю неделю обсуждение потенциального увлечения Покровска врагом существенно снизилось. Наступательный потенциал, который имели россияне на этом направлении, заметно снизился, и теперь перед ними стоит дилемма, добавил эксперт.

Тимочко подчеркнул, что если российские войска не активизируют свои действия в районе Курахово — Угледар и не добьются тактических успехов или хотя бы не расширят свои фланги, то Покровское выступление может стать для них местом полного уничтожения.

"Они не смогли расширить это выступление, и сейчас его ширина около 25 км, а это значит, что с двух сторон он может держаться под огневым контролем и поражением. Ведь, по словам главнокомандующего, там проведена определенная реорганизация, есть усиление Вооруженных Сил Украины, и подтянутые дополнительные средства поражения. На этом направлении удалось даже создать соотношение по артиллерии и вооружению один к двум. С учетом сегодняшних реалий это достаточно серьезный паритет. Симметричное преимущество или даже асимметричное, но в нашу пользу, мы не можем там достичь по количеству", – говорит Тимочко.

Впрочем, по его словам, обещанное ЕС и США западное оружие поступило, хоть и не в полном количестве. Ее предоставили, чтобы Силы обороны могли высокотехнологичным или высокоточным оружием противодействовать российской массовости в этом направлении.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , где россияне сейчас пытаются прорвать фронт.



