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Покровск под огнем: что говорят местные власти

Громкая ночь и недоброе утро: Покровская громада находится под постоянным огнем

сегодня, 12:02
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Недилько Ксения

Российские войска продолжают террор мирного населения, нанося прицельные удары по жилой застройке и инфраструктурным объектам Покровской громады. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Покровской городской военной администрации Донецкой области.

Покровск под огнем: что говорят местные власти

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В ночь с 18 на 19 октября произошел вражеский обстрел района Динасового завода, в результате которого поврежден распределительный газопровод, продовольственный магазин и около 10 частных жилых домов.

Сегодня, 20 октября, около 4 утра произошел обстрел с. Новотроицкое. Определенные повреждения получили медучреждение, административное и религиозное здания.

В 06:00 текущих суток под ударом со стороны армии россии в очередной раз оказался поселок Шевченко. Повреждены административное здание, магазин, учебное заведение и здание почты.

Воскресным утром, около 6:10 произошло попадание в частную застройку центральной части Покровска. Повреждено одно домохозяйство, обошлось без жертв.

"Не пренебрегайте собственной жизнью! Остаться в громаде очень опасно! Эвакуируйтесь как можно скорее", – отмечают в громаде.

Напомним, что Покровскому обществу продолжается эвакуация гражданского населения.

Из-за усложнения ситуации безопасности станцией отправления является Павлоград.

Для регистрации на поезд нужно оставить заявку, позвонив в контактный центр Покровской ГВА по номеру: 0-800-300-101.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты недавно продвинулись в направлении Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 19 октября, показывают, что российские войска недавно продвинулись на южную окраину Воздвиженки. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 19 октября, показывают, что украинские войска наносят удары по захватчикам в Зоряном, что указывает на то, что оккупанты недавно продвинулись в этом районе и, вероятно, захватили Желанное Второе.

Где еще враг продвинулся на фронте – читайте по ссылке.



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