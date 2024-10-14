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Покровск без газа и света: что говорят власти

Поврежден газопровод и частные дома – российские войска продолжают наносить удары по Покровску

сегодня, 09:37
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Недилько Ксения

За прошедшие сутки враг неоднократно обстреливал мирный город, попал в частную застройку нескольких районов Покровска. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Покровской городской военной администрации.

Покровск без газа и света: что говорят власти

Фото: коллаж портала "Комментарии"

13 октября в 08:50 произошел вражеский обстрел центральной части города, в результате которого повреждены 3 частных домохозяйств.

Около 11:20 под ударом оказалась южная часть города. В результате обстрела пострадал мужчина 1955 года рождения, который с осколочным проникающим ранением грудной клетки был госпитализирован в больницу.                     

В результате обстрела также повреждены объекты критической инфраструктуры: котельная и газопровод. Без газоснабжения остается 165 абонентов.                                                    

Кроме того, без электроснабжения в результате обстрела остались абоненты с. Троянда и жители южной и центральной части Покровска. Восстановительные работы запланированы на текущие сутки.

"С каждым днем разрушенных домов становится все больше. Ранения получают местные жители. Враг бьет по объектам критической инфраструктуры, оставляя покровчан условий для жизни.

Остаться в громаде очень опасно! Единственный надежный способ уберечь свою жизнь – эвакуироваться!" – отмечают местные власти.

В городе также напомнили, что в громаде идет эвакуация гражданского населения.

Из-за усложнения ситуации безопасности станцией отправления является Павлоград. Для регистрации на поезд нужно оставить заявку, позвонив в контактный центр Покровской ГВА по номеру: 0-800-300-101.



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