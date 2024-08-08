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Показываем миру никчемного Путина: в ВР отреагировали на события в Курской области

События в Курской области показали, что бояться Россию и ее диктатора не имеет смысла

сегодня, 11:26
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Ткачик Олеся

Впервые после второй мировой войны иностранная армия проводит общевойсковую операцию на территории России и берет под свой контроль населенные пункты, так на события в Курской области отреагировал народный депутат Алексей Гончаренко.

Показываем миру никчемного Путина: в ВР отреагировали на события в Курской области

Владимир Путин

По его словам, операцией в Курской области Украина ясно демонстрирует американцам, а также европейцам, что все ядерные угрозы России являются блефом. То есть, подчеркивает политик, Россию можно и нужно атаковать.

"Мы показываем миру никчемного Путина. У него захватывают территорию, а он о мотоциклах общается и туризме", — отметил нардеп.

Кроме того, по его словам Украина в этой войне пытается сыграть по-другому, растягивает фронт, перехватывает инициативу и пополняет обменный фонд.

"Ну и последнее о наших союзниках. Очень странная позиция США: что-нибудь там проверим. Что проверять? У нас идет война. Вы – наши основные союзники. Наша задача победить Россию. Нам нужно бить по их территории и нужно уничтожать врага всюду. Мы здесь не в шахматы играем, у нас реальные жизни реальных людей. С этим нужно работать", — подытожил Гончаренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что регулярные войска украинской армии вошли в Курскую область. При этом, как отметил военный Игорь Луценко, все происходящие на территории РФ события свидетельствуют, что диктатор Путин "мертв", ведь он никоим образом не реагирует на происходящее в его стране. От него ожидают решений и указаний, у них просто нет, говорит военный. По его мнению, Украина должна четко объяснять своим западным союзникам, что бояться Путина и Россию не стоит.




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Источник: https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/pfbid0Acho45mJ9qaLYKmMSByUkNwU5uHCmCLhfjrxJ3g9HS7NuBoQq6zK8biBWnEEzKY2l
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