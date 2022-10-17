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Показали завод, где собирают иранские дроны-камикадзе (ФОТО)

Завод расположен на авиабазе Бадр в иранском городе Исфаган

сегодня, 21:23
Автор:

Лиля Воробьева
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Спутниковые фото производственных мощностей компании Shahed Aviation Industries в Иране опубликовала аналитическая компания The Intel Lab. Именно там производят дроны-камикадзе, которыми Россия бьет по украинским городам. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на сообщения компании The Intel Lab в Twitter .

Показали завод, где собирают иранские дроны-камикадзе (ФОТО)

Иранские дроны-камикадзе (фото из открытых источников)

На спутниковом снимке указаны координаты этого предприятия. Shahed Aviation Industries – расположен на авиабазе Бадр, находящейся в иранском городе Исфаган. На фото видно место хранения сырья, мастерскую, производственные цеха, а еще цех финальной сборки дронов.

Кроме того, на увеличенных фрагментах фотографии, можно рассмотреть компоненты самых ударных дронов Shahed-136.

Показали завод, где собирают иранские дроны-камикадзе (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Иран отреагировал на массированную атаку Украины дронами-камикадзе. Тегеран не снабжал России беспилотниками для использования в войне против Украины. Такое заявление сделал официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани во время еженедельной пресс-конференции. Иранский дипломат назвал новости в СМИ о том, что Россия в войне против Украины использует дроны, которые в большом количестве получила от Ирана, неправдивыми и имеющими политическую подоплеку. Насер Канаани обвинил Запад в том, что такую информацию распространяют именно западные источники, что создает новую провокацию. По словам Канаани, Иран избрал позицию нейтралитета и не участвует в поддержке военным путем ни одной из сторон противостояния. Утром 17 октября противовоздушная оборона ликвидировала 11 дронов-камикадзе "Shahed-136". Эти дроны производятся Ираном и используются российскими оккупантами под названием Герань-2.



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Источник: https://twitter.com/TheIntelLab/status/1582010263619846144/photo/1
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