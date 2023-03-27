Показали, как выглядят "модернизированные" российские танки Т-62М, которые отправляют в Украину (ВИДЕО)

В сети показали, как смотрятся российские танки Т-62М после "модернизации". Один из российских эшелонов попал в кадр. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, публикуя ролик, рассказал, что сменили россияне и как это повлияет на танки.

Российские танки Т-62М (фото из открытых источников)

"Металлополимерные блоки, динамическая защита "Контакт-1" — налицо. А где же противокумулятивные решетчатые экраны и "курники" на башне? Доварят уже в зоне БД?" – отметил Александр Коваленко.

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По его словам, весь процесс "модернизации" российских танков Т-62 свелся к установке на них металлополимерных блоков и динамической защите "Контакт-1". По мнению специалиста, такие действия даже не повысили их бронезащиту, но и очень снизили их мобильность, надежность из-за тяжелого обвеса брони.

"Так чего же таким образом добились российские танкорозконсерваторы? Это наглядный пример того, как современный российский ВПК не способен даже взять и расконсервировать доставшееся в наследство от СССР и в процессе расконсервации не осквернить даже это своим вмешательством", — считает эксперт.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин сделал заявление о западных танках. Российский диктатор Владимир Путин дал интервью российским пропагандистам, в котором он подверг сомнению способность западной промышленности обеспечить поставку миллиона снарядов ВСУ. Кроме того, он попытался напугать Украину и западных союзников танковой мощью России. При этом диктатор косвенно признал "снарядный голод" в ВС РФ, говоря о введении лимитов на расход снарядов в армии России. Эту же пластинку, о количественном превосходстве России, Путин проиграл, говоря о западных поставках танков.







