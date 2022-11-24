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Показали, как выглядит блекаут в Украине из космоса (ФОТО)

Спутники зафиксировали, как украинские города ушли в темноту

сегодня, 22:35
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Автор:

Лиля Воробьева

Появились спутниковые снимки, как города в Украине погрузились в полную темноту после очередной массированной атаки россиян по украинским энергообъектам 23 ноября. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Sky News .

Показали, как выглядит блекаут в Украине из космоса (ФОТО)

Блэкаут в Украине показали из космоса (иллюстративное фото из открытых источников)

На опубликованных фотографиях видно, как спутники зафиксировали, что большинство территории нашей страны было полностью погружено во тьму.

Кроме этого, в сообщении отмечается, что ситуация с энергоснабжением в Украине постепенно улучшается.

Показали, как выглядит блекаут в Украине из космоса (ФОТО) - фото 2
Показали, как выглядит блекаут в Украине из космоса (ФОТО) - фото 3

Отметим, что "Комментарии" сообщали о том, что появились новые подробности последствий ракетных ударов по Украине . 55 человек получили ранения, а 10 погибли из-за массированных ракетных ударов России. Об этом сообщил представитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, полковник службы гражданской защиты Александр Хорунжный во время брифинга. В ГСЧС сообщили, что россияне ракетами и артиллерией обстреляли восемь областей Украины и столицу. В частности Донецкую, Запорожскую, Киевскую, Харьковскую, Кировоградскую, Львовскую, Херсонскую и Винницкую области. Больше всего досталось Киеву и области. Кроме того, он заявил, что по сообщению "Укрэнерго" в Украине все еще сохраняется критическая ситуация в энергетической отрасли. В настоящее время продолжаются работы по переподключению электроподстанций во всех регионах Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что у Путина цинично заявили, что украинские власти могут прекратить страдания людей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "у власти Украины есть все возможности урегулировать ситуацию и прекратить страдания народа, выполнив требования России". Тем самым представитель российского президента признал на официальном уровне, что массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры используются врагом, как средство шантажа.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-putin-backs-down-on-key-aim-russia-burned-bodies-of-own-soldiers-at-landfill-site-in-kherson-12541713
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