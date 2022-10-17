logo

BTC/USD

19534.52

ETH/USD

1323.79

LTC/USD

51.67

USD/UAH

40.50

EUR/UAH

39.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Пока волонтеры собирают деньги на автомобили для ВСУ, прокуроры покупают люксовые машины за 1,7 миллиона
commentss НОВОСТИ Все новости

Пока волонтеры собирают деньги на автомобили для ВСУ, прокуроры покупают люксовые машины за 1,7 миллиона

Hyundai Staria 8AT 2WD Business комплектации стоит 1,73 млн грн

сегодня, 22:38
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

5 октября Офис Генерального прокурора объявил о тендере на приобретение двух минивэнов общей стоимостью 3,47 млн грн. Об этом сообщается в системе "Прозорро" , пишут "Наши деньги".

Пока волонтеры собирают деньги на автомобили для ВСУ, прокуроры покупают люксовые машины за 1,7 миллиона

Hyundai Staria (фото из открытых источников)

В сообщении, размещенном на сайте госзакупки, говорится, что работникам прокуратуры нужны черные девятиместные минивэны Hyundai Staria. Каждый такой автомобиль стоит 1,73 млн грн и выполнен в футуристическом дизайне в стиле космического корабля. Компания-производитель презентовала такую модель того года.

Кроме того, Офис Генерального прокурора в тендерном объявлении прописал ряд требований для автомобилей. Поэтому журналисты-расследователи выяснили, что больше всего этим требованиям отвечает переднеприводная версия Hyundai Staria 8AT 2WD Business комплектации. В салоне такой автомобиль 2022 года выпуска стоит 1,73 млн. грн.

На это сообщение уже отреагировали в Верховной Раде Украины. В частности, нардеп Андрей Богданец в социальной сети осудил такую дорогую покупку и заявил, что предлагал в военное время ограничить такие покупки, но его правку не поддержали.

"Пока волонтеры собирают средства на авто для фронта, чиновники Офиса Генпрокурора додумались заказать минивэны в бизнес-комплектации стоимостью 40 тысяч долларов каждый. Понятное возмущение общественности по этому поводу. Считаю такие вещи недопустимыми! Если бы Комитет по бюджету поддержал мою правку к проекту Закона о Госбюджете на 2023 год о запрете приобретения подобных авто, подобные ситуации были бы невозможны",- заявил нардеп.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России на сайте госзакупок заметили "необычный" тендер на закупку йодида калия на 5 миллионов рублей.

 




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nashigroshi.org/2022/10/14/ofis-henprokurora-kupuie-liuksovi-avtivky-hyundai-staria-po-1-7-mil-yona/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!