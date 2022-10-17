Пока волонтеры собирают деньги на автомобили для ВСУ, прокуроры покупают люксовые машины за 1,7 миллиона

5 октября Офис Генерального прокурора объявил о тендере на приобретение двух минивэнов общей стоимостью 3,47 млн грн. Об этом сообщается в системе "Прозорро" , пишут "Наши деньги".

Hyundai Staria (фото из открытых источников)

В сообщении, размещенном на сайте госзакупки, говорится, что работникам прокуратуры нужны черные девятиместные минивэны Hyundai Staria. Каждый такой автомобиль стоит 1,73 млн грн и выполнен в футуристическом дизайне в стиле космического корабля. Компания-производитель презентовала такую модель того года.

Кроме того, Офис Генерального прокурора в тендерном объявлении прописал ряд требований для автомобилей. Поэтому журналисты-расследователи выяснили, что больше всего этим требованиям отвечает переднеприводная версия Hyundai Staria 8AT 2WD Business комплектации. В салоне такой автомобиль 2022 года выпуска стоит 1,73 млн. грн.

На это сообщение уже отреагировали в Верховной Раде Украины. В частности, нардеп Андрей Богданец в социальной сети осудил такую дорогую покупку и заявил, что предлагал в военное время ограничить такие покупки, но его правку не поддержали.

"Пока волонтеры собирают средства на авто для фронта, чиновники Офиса Генпрокурора додумались заказать минивэны в бизнес-комплектации стоимостью 40 тысяч долларов каждый. Понятное возмущение общественности по этому поводу. Считаю такие вещи недопустимыми! Если бы Комитет по бюджету поддержал мою правку к проекту Закона о Госбюджете на 2023 год о запрете приобретения подобных авто, подобные ситуации были бы невозможны",- заявил нардеп.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России на сайте госзакупок заметили "необычный" тендер на закупку йодида калия на 5 миллионов рублей.











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