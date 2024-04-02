logo

BTC/USD

65565.24

ETH/USD

3265.79

LTC/USD

106.23

USD/UAH

39.60

EUR/UAH

42.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Пока помощь США подвисла, Украина и дальше будет бить по территории РФ. Названы следующие цели
commentss НОВОСТИ Все новости

Пока помощь США подвисла, Украина и дальше будет бить по территории РФ. Названы следующие цели

Украина будет продолжать наносить удары по территории России и уничтожать НПЗ и в будущем нефтяные порты, пока США не начнут помогать Украине оружием, заявил в Фейсбуке политтехнолог Алексей Голобуцкий

сегодня, 19:07
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Пока поддержка США подвисла – Украина бьет по НПЗ врага и ожидаются эффективные удары по нефтяным портам новыми дальнобойными дронами, отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Пока помощь США подвисла, Украина и дальше будет бить по территории РФ. Названы следующие цели

Удары по российскому НПЗ

Эксперт обратил внимание на то, что буквально на днях российские СМИ начали активно проникаться заявлениями украинских силовиков о производстве дронов дальностью более 800-1000 км. А сегодня атаковано НПЗ в Татарстане, в более чем 1200 км от границ Украины.

И все это, подчеркивает эксперт, происходит на фоне достаточно растерянных комментариев высшего менеджмента американских профильных компаний по ситуации на мировых рынках нефти и нефтепродуктов. В частности, CNN обнародовала обширную публикацию "Украинские беспилотники с искусственным интеллектом пытаются взорвать энергетическую отрасль России. Пока что выходит".

Общий вывод американцев: пока Белый дом хоть как-то выполнял свою часть обязательств и вовремя снабжал хотя бы минимум оружия (и выделял необходимую денежную помощь) — Украина соблюдала свою часть негласных договоренностей и била сугубо по военным целям в России.

Теперь же, подчеркивает Голобуцкий, Конгресс и длительное предвыборное противостояние республиканцев и демократов развязало Украине руки: мы активно и успешно бьем по нефтеперерабатывающим объектам РФ, поскольку эта тактика показала себя чуть ли не успешнее всех антироссийских санкций в подрыве экономической мощи врага и "ослаблении российской военной машины", как пишут в США.

"И, кстати, если вопрос поддержки Украины будет решен Конгрессом "компромиссным" способом – в смысле, в формате "кредита" на любых условиях – это так же не будет налагать на нас никаких обязательств и ограничений. Мы не должны прекращать удары по нефтеперерабатывающей (и не только перерабатывающей) отрасли врага. Ограничивать себя за свои же деньги (потому что кредит нужно будет возвращать хоть когда-то, даже если без процентов) – абсурд"
, – подчеркнул Голобуцкий.

При этом он обратил внимание на то, что по состоянию на текущий момент нефть марки Brent подорожала на 13%. И одновременно с ростом цен вырос американский экспорт нефти. По его словам, для рядового американского избирателя подорожал бензин – однако появилось больше рабочих мест в части штатов. То есть это также стало внутриполитическим фактором и предметом соревнования партий и их кандидатов. Кому-то ситуация более выгодна, кому-то менее, добавил Голобуцкий.

Однако, подчеркивает эксперт, пока Америка не определилась со своими внешнеполитическими обязательствами и их форматом (помощь, кредит, ленд-лиз...) Украина дальше будет самостоятельно разрушать военную экономику врага.

"При этом уже все на Западе (и в России) тихо согласились: в ближайшее время, учитывая появление еще более дальнобойных дронов, перечень законных целей для спецопераций СБУ и ГУР расширится. В НПЗ обязательно будут добавлены нефтяные порты (на которые приходится около 2/3 экспорта нефти и нефтепродуктов). Потому что наши дроны туда уже достанут"
, – добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил , что Соединенные Штаты не поддерживают удары, которые Украина наносит по России.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid027W7AiLpm5d56U98MS3WhoyveFhGCnSZw4JyahQemJKkEaveoobeePCYr1Xf5hh4Bl&id=100039960767374
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости