Пока помощь США подвисла, Украина и дальше будет бить по территории РФ. Названы следующие цели

Пока поддержка США подвисла – Украина бьет по НПЗ врага и ожидаются эффективные удары по нефтяным портам новыми дальнобойными дронами, отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Удары по российскому НПЗ

Эксперт обратил внимание на то, что буквально на днях российские СМИ начали активно проникаться заявлениями украинских силовиков о производстве дронов дальностью более 800-1000 км. А сегодня атаковано НПЗ в Татарстане, в более чем 1200 км от границ Украины.

И все это, подчеркивает эксперт, происходит на фоне достаточно растерянных комментариев высшего менеджмента американских профильных компаний по ситуации на мировых рынках нефти и нефтепродуктов. В частности, CNN обнародовала обширную публикацию "Украинские беспилотники с искусственным интеллектом пытаются взорвать энергетическую отрасль России. Пока что выходит".

Общий вывод американцев: пока Белый дом хоть как-то выполнял свою часть обязательств и вовремя снабжал хотя бы минимум оружия (и выделял необходимую денежную помощь) — Украина соблюдала свою часть негласных договоренностей и била сугубо по военным целям в России.

Теперь же, подчеркивает Голобуцкий, Конгресс и длительное предвыборное противостояние республиканцев и демократов развязало Украине руки: мы активно и успешно бьем по нефтеперерабатывающим объектам РФ, поскольку эта тактика показала себя чуть ли не успешнее всех антироссийских санкций в подрыве экономической мощи врага и "ослаблении российской военной машины", как пишут в США.

"И, кстати, если вопрос поддержки Украины будет решен Конгрессом "компромиссным" способом – в смысле, в формате "кредита" на любых условиях – это так же не будет налагать на нас никаких обязательств и ограничений. Мы не должны прекращать удары по нефтеперерабатывающей (и не только перерабатывающей) отрасли врага. Ограничивать себя за свои же деньги (потому что кредит нужно будет возвращать хоть когда-то, даже если без процентов) – абсурд"

, – подчеркнул Голобуцкий.

При этом он обратил внимание на то, что по состоянию на текущий момент нефть марки Brent подорожала на 13%. И одновременно с ростом цен вырос американский экспорт нефти. По его словам, для рядового американского избирателя подорожал бензин – однако появилось больше рабочих мест в части штатов. То есть это также стало внутриполитическим фактором и предметом соревнования партий и их кандидатов. Кому-то ситуация более выгодна, кому-то менее, добавил Голобуцкий.

Однако, подчеркивает эксперт, пока Америка не определилась со своими внешнеполитическими обязательствами и их форматом (помощь, кредит, ленд-лиз...) Украина дальше будет самостоятельно разрушать военную экономику врага.

"При этом уже все на Западе (и в России) тихо согласились: в ближайшее время, учитывая появление еще более дальнобойных дронов, перечень законных целей для спецопераций СБУ и ГУР расширится. В НПЗ обязательно будут добавлены нефтяные порты (на которые приходится около 2/3 экспорта нефти и нефтепродуктов). Потому что наши дроны туда уже достанут"

, – добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил , что Соединенные Штаты не поддерживают удары, которые Украина наносит по России.