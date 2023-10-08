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"Пока идут бои в Израиле, никто не будет отгружать снаряды для Украины": эксперт сделал тревожное заявление

Боевые действия в Израиле, возможно, усложнят поставки некоторого вооружения в Украину, заявил ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

сегодня, 21:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Война на территории Израиля может отвлекать внимание представителей мировой общественности от продолжающегося в Украине военного вторжения, но это не значит, что все не будут помнить о российской оккупации.

"Пока идут бои в Израиле, никто не будет отгружать снаряды для Украины": эксперт сделал тревожное заявление

Война в Израиле (фото из открытых источников)

Именно так во время эфира Radio NV высказался опытный участник российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман. Он также отметил, что боевые действия на территории Израиля, возможно, станут причиной усложнения поставок некоторого оружия в Украину.


"Там находятся американские склады снарядов. И из этих складов не израильское, американское оружие передавалось нам. Скорее всего, это может быть, если не остановлено, то приостановлено точно. Пока там продолжаются боевые действия, конечно, никто не будет загружать снаряды, перевозить их, это очевидно", – сказал военный.

Но по его личному убеждению, военная помощь для Украины не будет меньше.

"Да, это будет отвлекать от войны в Украине. Но это не значит, что все переключатся на войну в Израиле и забудут войну в Украине. Никто ничего не забудет", — заявляет Алексей Гетьман.

К слову, вчера, 7 октября 2023 года боевики группировки ХАМАС нанесли с территории Сектора Газа массированный ракетный удар по израильской территории, ударив более 2000 ракет. Отвечая на удар, военные израильской армии атаковали палестинские позиции.

Представители боевого крыла ХАМАС — группировка "бригады Изеддина аль-Кассема" выступили с угрозой, что будут нанесены удары по Тель-Авиву.


Напомним, что "Комментарии" писали о том, что польский президент сделал тревожный прогноз для Украины . Польский президент Анджей Дуда отреагировал на нападение боевиков Хамас на Израиль. По его словам, эта война выгодна России. По мнению польского президента, ситуация на Ближнем Востоке, связанная с атаками ХАМАС на Израиль, будет иметь эффект "отвода глаз от Украины". Кроме этого, польский президент выразил опасение, что Евросоюз может испытать очередную миграцию с Ближнего Востока.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bM9hDl10uB0&t=138s&ab_channel=RadioNV
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