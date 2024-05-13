Пока давят на Харьковщину: стало известно еще одно направление, где попытался прорваться враг

Российские оккупационные войска усилили давление на Ореховское направление, в частности, стали настойчивее штурмовать населенные пункты Старомайорское и Работино. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Сегодня в Херсонской области снова были обстрелы КАБами, однако не произошло за прошедшие сутки штурмов на Крынки, и это может быть связано с усилением давления на Ореховском направлении – там вчера было 19 штурмов только на Старомайорское и на Работино", – отметил военный.

По информации спикера, украинские военные не дают врагу прорвать линию обороны, наносят ему потери. В целом, отметил представитель, ситуация остается сложной, но контролируемой.

Российские оккупанты также не могут закрепиться на острове Нестрыга в дельте Днепра, над которым в последние дни апреля Силы обороны установили контроль.

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