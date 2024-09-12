Похожее было перед наступлением на Авдеевку: к чему готовится враг в Мариуполе

Страна-агрессор существенно увеличила темпы подготовки оккупантов на полигонах Мариуполя и района. Также активно используется ствольная артиллерия. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Подготовка оккупантов. Фото из открытых источников

"Фиксуем новое пополнение лагерей подготовки контрактниками с прошлой недели. Полигон между Куликово и Бабах-Тарамой снова активен. С понедельника системная тренировка с использованием ствольной артиллерии", — отметил советника мэра Мариуполя.

По его словам, по прибытии поезда в порт Мариуполя, все три полигона в Мариупольско-Бердянской агломерации активно используют ствольную артиллерию.

"Подобный уровень наблюдался год назад при подготовке россиянами Авдеевского наступления", — констатировал Петр Андрющенко.

Отметим, издание "The Wall Street Journal" отмечает, что российские войска усиливают давление на растянутую линию фронта Украины на востоке, ведя ожесточенные бои за два города, которые могут приблизить путинскую армию к достижению ее главной военной цели.

Издание отмечает, захватчики накрывают плотным огнем логистический центр Покровск и пытаются захватить важные высоты в Часовом Яру. Эти два населенных пункта, считают журналисты, могут дать России возможность попытаться захватить остальную восточную Донецкую область, что Владимир Путин неоднократно называл ключевой целью так называемой "СВО".

В материале отмечается, сейчас оккупационные войска неуклонно продвигаются к Покровску. Они находятся лишь в нескольких километрах от города, за который Украина продолжает яростно бороться, хотя противник преобладает в вооружении и численно. Понимая, что наступило "золотое время", агрессор возобновил атаки на Торецк, Курахово и Угледар. Обе стороны борются за то, чтобы достичь успехов до ноября, когда холод и первый снег усложнят продвижение, а в США пройдут президентские выборы.



