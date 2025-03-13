Пограничники зафиксировали новые штурмы россиян: где пытаются прорваться

Российские оккупационные войска активизировали атаки на Купянском направлении. Однако врага обнаруживают врага еще на подступах к переднему краю украинских позиций. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, что подразделения пограничников из боевых бригад и из других пограничных отрядов присутствуют на Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском направлениях фронта.

"За последний период видим активность врага на Купянском направлении, где враг пытается осуществлять штурмовые действия по нашим позициям", — сообщил спикер.

Демченко добавил, что пограничники применяют дроны, чтобы на подступах к переднему краю украинских позиций выявлять врага. Бойцы ГПСУ имеют на вооружении артиллерийские подразделения и РСЗО, применяют такие средства, чтобы уничтожать противника.

По его словам, на границе с Россией в пределах Черниговской и Харьковской областей попыток захода вражеских диверсионных групп за последний период не фиксировалось.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России в феврале этого года согласовали документ, в котором говорится, что РФ "должна работать над ослаблением переговорной позиции США по Украине", а также в нем говорится о необходимости "полного демонтажа" нынешней украинской власти. Об этом пишет "УП", со ссылкой на документ, полученный европейской разведкой и проанализированный изданием Washington Post.

В частности, в публикации отмечается, что документ в феврале подготовил влиятельный московский аналитический центр, близкий к Федеральной службе безопасности России (ФСБ). В нем изложены максималистские требования России относительно любого завершения российско-украинской войны.

"В документе отвергаются предыдущие планы президента США Дональда Трампа по заключению мирного соглашения в течение 100 дней как "невыполнимые" и говорится, что "мирное урегулирование кризиса в Украине не может произойти раньше 2026 года"", – говорится в материале.



