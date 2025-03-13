Пограничники зафиксировали новые штурмы россиян: где пытаются прорваться

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Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска активизировали атаки на Купянском направлении. Однако врага обнаруживают врага еще на подступах к переднему краю украинских позиций. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Спикер отметил, что подразделения пограничников из боевых бригад и из других пограничных отрядов присутствуют на Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском направлениях фронта.
Демченко добавил, что пограничники применяют дроны, чтобы на подступах к переднему краю украинских позиций выявлять врага. Бойцы ГПСУ имеют на вооружении артиллерийские подразделения и РСЗО, применяют такие средства, чтобы уничтожать противника.
По его словам, на границе с Россией в пределах Черниговской и Харьковской областей попыток захода вражеских диверсионных групп за последний период не фиксировалось.
Читайте также на портале "Комментарии" — в России в феврале этого года согласовали документ, в котором говорится, что РФ "должна работать над ослаблением переговорной позиции США по Украине", а также в нем говорится о необходимости "полного демонтажа" нынешней украинской власти. Об этом пишет "УП", со ссылкой на документ, полученный европейской разведкой и проанализированный изданием Washington Post.
В частности, в публикации отмечается, что документ в феврале подготовил влиятельный московский аналитический центр, близкий к Федеральной службе безопасности России (ФСБ). В нем изложены максималистские требования России относительно любого завершения российско-украинской войны.
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