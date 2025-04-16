Пограничники рассказали, что задумали россияне на севере Украины

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Кравцев Сергей
Противник действительно в последнее время начал проявлять большую активность в приграничье Сумской и Харьковской областей. Но украинские защитники хорошо понимают планы захватчиков. Россия хочет перенести зону активных боевых действий на территорию Украины, и на это направлены ее действия. Об этом сказал в ходе брифинга заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
Андрей Демченко. Фото из открытых источников
Спикер отметил, с начала этого года россияне нарастили количество обстрелов Черниговщины, Сумщины и Харьковщины, граничащих с РФ. Большинство обстрелов приходится на Сумскую и Харьковскую области, меньше – на Черниговщину, но все равно они есть каждый день. Для нанесения ударов в последнее время противник больше начал использовать именно беспилотные летательные аппараты.
По словам Демченко, россияне активно применяют сбросы с дронов, и дроны на оптоволокне, а также уже традиционно FPV-дроны.
Он добавил, что на сумском направлении враг также активно использует авиацию, сбрасывая управляемые авиационные бомбы. При этом, по словам Демченко, РФ не прекращает применение малых штурмовых групп, которые пытаются заходить на Сумщину с целью закрепиться и расширить зону активных боевых действий на территории Украины.
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