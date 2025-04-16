Пограничники рассказали, что задумали россияне на севере Украины

Противник действительно в последнее время начал проявлять большую активность в приграничье Сумской и Харьковской областей. Но украинские защитники хорошо понимают планы захватчиков. Россия хочет перенести зону активных боевых действий на территорию Украины, и на это направлены ее действия. Об этом сказал в ходе брифинга заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Андрей Демченко. Фото из открытых источников

Спикер отметил, с начала этого года россияне нарастили количество обстрелов Черниговщины, Сумщины и Харьковщины, граничащих с РФ. Большинство обстрелов приходится на Сумскую и Харьковскую области, меньше – на Черниговщину, но все равно они есть каждый день. Для нанесения ударов в последнее время противник больше начал использовать именно беспилотные летательные аппараты.

По словам Демченко, россияне активно применяют сбросы с дронов, и дроны на оптоволокне, а также уже традиционно FPV-дроны.

"Если проанализировать прошлый год, большинство обстрелов тогда было с помощью артиллерийских средств", — отметил Андрей Демченко.

Он добавил, что на сумском направлении враг также активно использует авиацию, сбрасывая управляемые авиационные бомбы. При этом, по словам Демченко, РФ не прекращает применение малых штурмовых групп, которые пытаются заходить на Сумщину с целью закрепиться и расширить зону активных боевых действий на территории Украины.

"Но этот отрезок, если сравнивать со всей протяженностью границы в пределах Сумщины, а это более 530 км, незначительный. Фактически скопление действий врага в большинстве наблюдается по направлению населенных пунктов Новенькое, Басовка, а также по направлению населенного пункта Журавка. Враг не считается с потерями своих солдат. Фактически эти группы пытаются заходить ежедневно. Наши воины их уничтожают с помощью артиллерии, дронов", — рассказал представитель ГПСУ.

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