Пограничники раскрали планы россиян на линии границы Харьковщины и Сумщины

Украинские пограничники фиксируют усиление атак со стороны страны-агрессора на Сумском и Харьковском направлениях, однако противник не рискует пока что применять бронированную технику. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Спикер подтвердил, что российские войска продолжают попытки прорыва украинской границы, в частности в районах Харьковской и Сумской областей.

По его словам, противник активно использует авиацию для нанесения ударов по приграничным районам, однако не рискует задействовать тяжелую бронетехнику.

Андрей Демченко рассказал, что наиболее непростой остается ситуация на Волчанском направлении и в районе населенного пункта Строевка Харьковской области.

"Враг не прекращает попыток продвинуться вглубь территории нашего государства, применяет пехотные группы", — отметил Демченко.

Он подчеркнул, что российская армия избегает использования бронетехники как на Харьковском, так и на Сумском направлениях, осознавая высокие риски ее уничтожения.

Также, по его словам, не исключено, что техники не хватает, или ее хранят для других операций.

"Штурмов с помощью колонн бронированной техники по линии границы пока не наблюдается", — проинформировал спикер.

Сейчас ситуация остается напряженной. Вооруженные силы Украины и пограничные подразделения продолжают держать оборону.

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