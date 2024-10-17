Погода усложняет наступление на Курщине: какие еще есть проблемы на этом направлении

Плохая погода замедляет и усложняет продвижение российских и украинских механизированных подразделений на украинском наступлении в Курской области. Об этом сообщает порта "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков Института изучения войны (ISW).

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Украинский военнослужащий, действующий в Курской области, сообщил, что российские войска наступают небольшими пехотными группами на плавающих боевых машинах и что проблемы со связью между украинскими подразделениями, возможно, вызванные плохими погодными условиями, могут способствовать российским контратакам в Курской области.

Военнослужащий отметил, что текущее соотношение численности украинских и российских военнослужащих составляет один к пяти военнослужащим, и что украинские силы продолжают наступать, несмотря на нехватку живой силы и проблемы координации. Военнослужащий выразил скептицизм относительно того, что российские войска начнут наступление на Суджу в ближайшие недели или месяцы, отметив, что плохая погода затрудняет усилия россии по продвижению по грунтовым дорогам с использованием плавающих боевых машин.

Российские источники также признали, что дождливые и грязные условия осложняют боевые действия обеих сторон в Курской области и что российские войска все больше полагаются на артиллерийский огонь. Бывший российский инструктор "Шторм-Z" и военкор утверждал, что российские войска сначала успешно продвигались на северо-западном фланге украинского выступа в Курской области, но затем остановились и с тех пор не добились существенных успехов.

Оккупанты недавно продвинулись на западной стороне украинского выступа в Курской области на фоне продолжающихся боев вдоль всего выступа 15 и 16 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 16 октября, показывают, что российские войска недавно продвинулись к востоку от Любимовки и в западной части Зеленого Шляха (оба к юго-востоку от Коренево), а геолокационные кадры, опубликованные 14 октября, показывают, что российские войска продвинулись в полях к северо-западу от Кругленького. Геолокационные кадры, опубликованные 15 октября, показывают, что российские войска наносят удар по украинским войскам в здании в Ольговке (сразу к востоку от Коренево), что указывает на то, что украинские войска недавно восстановили некоторые позиции в Ольговке.

Украинский военнослужащий, воюющий в Курской области, сообщил 16 октября, что российские и украинские войска в настоящее время ведут бои за Ольговку и Новоивановку (к северо-востоку от Зеленого Шляха), которые частично находятся под контролем Украины. Сообщается, что российские и украинские войска продолжали боевые действия к юго-востоку от Коренево в районе Толстого Луга, Любимовки, Зеленого Шляха, Нижнего Клина, Малой Лохни и Новоивановки; восточнее Коренево в районе Ольговки; к северо-востоку от Суджи в районе Русского Поречного, Нижней Паровой и Нечаева; южнее Суджи близ Плехово; и юго-восточнее Суджи в районе Русской Конопелки и Фанасеевки.