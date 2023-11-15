Погибли два спасателя: какой подлый прием использовала Россия

Двое сотрудников ГСЧС в Запорожской области погибли, еще трое — ранены, в результате российского ракетного удара. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко и пресс-службу ГУ ГСЧС в Запорожской области.

Погибшие

Когда 34-летний спасатель и его 31-летний коллега прибыли на место ракетного удара по гражданской инфраструктуре, чтобы ликвидировать возгорание, враг нанес повторный ракетный удар, рассказал министр в своем телеграмм-канале.

Как уточняет пресс-служба ГУ ГСЧС в Запорожской области, в результате циничной атаки погибли Виталий Накаряков и Сергей Дорогокупля. Виталий – родился и жил в Энергодаре. Участник антитеррористической операции на востоке Украины. Награжден Нагрудным знаком "За отвагу в чрезвычайной ситуации" весной 2023 года. Сергей – до оккупации части Запорожской области служил в пожарно-спасательной части пгт Михайловка Васильевского района. После полномасштабного вторжения спасатели выехали на подконтрольную территорию, где продолжили службу в ГСЧС.

Кроме спасателей, пострадали четверо гражданских граждан.

Как утверждает в видео, опубликованном в социальных сетях, экс-нардеп Игорь Мосийчук среди пострадавших также бойцы одной из частей Национальной гвардии, по скоплению которых враг и нанес удар.

Напомним, что 3 ноября армия РФ ударила ракетой "Искандер" по скоплению бойцов 128 бригады, собранных на награждение в одном из сел Запорожского района. В результате удара погибли по меньшей мере 20 военных, в том числе бывший руководитель Хмельницкого областного РТЦК Владимир Возный и заместитель командира 128-й бригады подполковник Андрей Тарасенко. Поэтому в Закарпатской области, где в мирное время базируется бригада, был объявлен трехдневный траур.

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