Подтвердились ли слухи: где на самом деле РФ разместила военных КНДР

Высокопоставленные представители украинской разведки уже имеют подтвержденные данные о том, что около 3000 северокорейских военнослужащих были переброшены в Курскую область РФ. Примечательно, что транспортировали этот контингент на гражданских грузовиках. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание Financial Times.

Военные КНДР. Фото: из открытых источников

"Один из чиновников сказал, что лишь несколько сотен из этих 3000 были спецназовцами, а остальные – регулярными войсками. В понедельник их разместили в казармах примерно в 50 км от украинской границы, где они ожидали дальнейших приказов от российского командования", – говорится в материале.

Ожидается, что развертывание северокорейских военных усилит 50-тысячную российскую группировку, которая в последние дни активизировала усилия по восстановлению контроля над Курской областью РФ. Но в украинской разведке ставят под сомнение боеспособность этого подкрепления.

"Они никогда раньше не выезжали из своей страны... Они никогда не участвовали в реальных боевых действиях, и их опыт очень далек от реалий современной войны", – отметил один из представителей украинской разведки.

Он добавил, что северокорейские войска только недавно впервые увидели различные типы беспилотников-убийц, которые стали повсеместно использоваться на поле боя. Украинские официальные лица также считают, что солдаты КНДР могут быть использованы Россией как "пушечное мясо".

"Занимались ли они раньше окопной войной? Сомневаюсь", – сказал другой представитель украинской разведки.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Западе достаточно оживленно комментируют возможное участие подразделений военных из Северной Кореи в войне России против Украины. Однако дальше комментариев, глубокой обеспокоенности и прогнозов по эскалации в войне дело пока не идет. В конце концов, могут ли наши международные партнеры пойти дальше, чем просто озвучивать слова о большом беспокойстве? Что может измениться в войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



