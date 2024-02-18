Подсчитаны потери Украины и России за все время штурма Авдеевки

Осинт-аналитик Naalsio подсчитал потери украинской и российской техники в период с начала большого наступления России на Авдеевку 10 октября 2023 и до выхода сил ВСУ 16 февраля 2024 года. Согласно данным аналитики потери России в Авдеевке превосходят украинские более чем в 11 раз.



Потери России на войне на Украине. Фото из открытых источников

По подсчетам Осинт-аналитика Naalsio, Россия потеряла в Авдеевке 666 единиц военной техники во время штурма города, тогда как потери Украины составляют 57 единиц техники. Таким образом, потери России на Авдеевском направлении в 11,6 раза выше потерь Украины.

Больше всего Россия потеряла в категории бронетехники. Россияне потеряли 375 боевых бронированных машин во время атаки на Авдеевку, в то время как показатели Украины – 25 единиц. Следующими по потерям идут танки – 224 единицы в России, против 21 у Украины. Также россияне потеряли 30 артиллерийских установок и систем залпового огня, 17 единиц автотехники, 13 единиц спецтехники и 6 систем противовоздушной обороны.





Отметим, что эти потери были подсчитаны благодаря осинт-аналитике, которая базируется на подтверждении уничтоженной техники по фото или видеоматериалам. Таким образом, реальная потеря в количестве техники россиян значительно выше.

Что касается потерь личного состава, то спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий сообщил, что в зоне ответственности войск "Таврия" с 1 января 2024 года россияне потеряли более 20,5 тыс. человек. В то время как общие потери россиян за время битвы за Авдеевку Лыховий оценили в 47 тыс. раненых и убитых россиян.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Институт изучения войны объяснил, благодаря чему Россия смогла захватить Авдеевку.

Также "Комментарии" писали, что Байден назвал виновных в захвате россиянами города Авдеевка.