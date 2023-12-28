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Подсчитало количество погибших в оккупации в результате подрыва Каховской ГЭС

Жители оккупированных территорий разговаривали с журналистами на условиях анонимности

сегодня, 17:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российские захватчики существенно снизили число погибших во временно захваченных украинских регионах после подрыва Каховской ГЭС. Но сами представители РФ обнародовали данные погибших жителей.

Подсчитало количество погибших в оккупации в результате подрыва Каховской ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС (фото из открытых источников)

Об этом сообщает агентство Associated Press. При этом российские власти отказались предоставить комментарий работникам медиа.

Журналисты издания подчеркивают, что число жертв насчитывает минимум сотню только в одном оккупированном захватчиками райцентре Олешки. В городе на момент затопления проживало 16 тысяч человек. Здесь отмечают, что точное количество жертв в Олешках и за пределами города возможно никогда не быть известно, даже тогда, украинская армия вернет территорию и попытается провести расследование здесь расследования.

Журналисты общались с несколькими медиками, проводившими учет утонувших в городе, волонтером, который закапывал погибших и двумя местными информаторами, передавшими разведданные из Олешек представителям украинской Службы безопасности. Как они утверждают, были вырыты массовые могилы, тела неизвестных были куда-то вывезены.

В агентстве подчеркивают, что представители российских властей взяли на контроль выписку свидетельств о смерти. Захватчики сразу забирали останки погибших, по которым не были поданы запросы от родных, и не позволили медикам и волонтерам вести учет умерших, угрожая за это.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Укргидроэнерго назвали стоимость и сроки строительства новой Каховской ГЭС . Генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что стоимость строительства новой дамбы на Каховской ГЭС составляет около 1-1,2 млрд долларов. Срок восстановления гидроэлектростанции займет семь лет.



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