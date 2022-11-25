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Подсчитали, сколько Россия потратила денег на войну в Украине. Это четвертая часть ее бюджета

Президент России Владимир Путин тратит на войну в Украине четвертую часть бюджета Российской Федерации.

сегодня, 14:50
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Автор:

Slava Kot

За девять месяцев войны в Украине Россия потратила 82 млрд. долларов. Вероятно, Российская Федерация не сможет потянуть финансово войну. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Forbes.

Подсчитали, сколько Россия потратила денег на войну в Украине. Это четвертая часть ее бюджета

Российская экономика уменьшается из-за войны в Украине. Фото: из открытых источников

Россия тратит на войну все больше денег, а собственные военные мощи заканчиваются. Мобилизация, иранские дроны-камикадзе, баллистические ракеты и возможные будущие поставки оружия из КНДР все больше истощают Кремль.

По подсчетам, Путин потратил 82 млрд долларов из бюджета Российской Федерации на войну против Украины, не включая стабильные расходы на оборону. Эта сумма составляет 24% от предыдущего общего бюджета России, составившего в 2021 году 340 млрд долларов.

Подсчитали, сколько Россия потратила денег на войну в Украине. Это четвертая часть ее бюджета - фото 2

Расходы выросли из-за увеличения численности солдат после последней мобилизации, но наибольшей статьей бюджета русской армии, составляющей треть всех расходов, является военная техника и технологии. Самые дорогие ракеты, затем идут оружие, боеприпасы и топливо.

Подсчитали, сколько Россия потратила денег на войну в Украине. Это четвертая часть ее бюджета - фото 3

Кроме увеличения расходов Россия постоянно теряет в поступлении средств в бюджет, ведь российскую нефть и газ начинают покупать все меньше. Кроме того, с начала декабря действует эмбарго для российского газа в ЕС. Также страны Европы договариваются о понижении закупочной цены российской нефти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский депутат намекнул на следующую страну, которую следует захватить. В своей речи депутат Госдумы назвал эту страну незаконным государственным образованием.

Также "Комментарии" писали о провалившемся плане Путина, ведь Европейский Союз заполнил свои газовые хранилища, а осень в Европе оказалась теплой.



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Источник: https://forbes.ua/war-in-ukraine/za-devyat-misyatsiv-rosiya-vitratila-na-viynu-82-mlrd-tse-chvert-ii-richnogo-byudzhetu-rozrakhunki-forbes-24112022-9997
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