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Подростков в России обвинили в поджоге Ту-22М на военном аэродроме

Они находятся в СИЗО по обвинению в подготовке теракта

23 октября 2024, 14:56
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Недилько Ксения

Трёх российских подростков обвинили в поджоге бомбардировщиков на военном аэродроме. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российское издание "ASTRA".

Подростков в России обвинили в поджоге Ту-22М на военном аэродроме

Иллюстративное фото

По данным следствия, подростки планировали проникнуть на военный аэродром в Усольском районе (Иркутская область) и поджечь два самолёта ТУ-22М.

Двоим молодым людям 17 лет, самому младшему — 15. Их задержали ещё 18 сентября, сейчас они находятся в СИЗО по обвинению в подготовке теракта, пишет Baza. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Также сообщается, что брат одного из задержанных с весны находится на войне с Украиной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Страшные обстрелы Днепра и Кременчуга: в россии ликвидировали пилота, причастного к "смертельным ударам"

Утром 20 октября 2024 года в яблочном саду села супонево под брянском на россии нашли труп военного преступника голенкова дмитрия владимировича. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

голенков ― пилот 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка вкс рф (в/ч 33310), базирующийся на аэродроме "шайковка" и имеющий на вооружении бомбардировщики Ту-22М3. Военный преступник занимал должность начальника штаба российской авиационной эскадрильи.

Причастен к ракетным ударам по украинским гражданским объектам, в частности, по торговому центру "Амстор" в городе Кременчуг Полтавской области. В момент атаки 27 июня 2022 года в ТЦ находились около 1000 человек. В результате военного преступления тогда погибли 22 человека, десятки получили ранения. Также голенков ответственен за ракетный удар по жилому дому в  Днепре 14 января 2023 года, когда погибли 46 гражданских украинцев, в том числе 6 детей.



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