Утром 20 октября 2024 года в яблочном саду села супонево под брянском на россии нашли труп военного преступника голенкова дмитрия владимировича. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

голенков ― пилот 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка вкс рф (в/ч 33310), базирующийся на аэродроме "шайковка" и имеющий на вооружении бомбардировщики Ту-22М3.

Военный преступник занимал должность начальника штаба российской авиационной эскадрильи.

Причастен к ракетным ударам по украинским гражданским объектам, в частности, по торговому центру "Амстор" в городе Кременчуг Полтавской области. В момент атаки 27 июня 2022 года в ТЦ находились около 1000 человек. В результате военного преступления тогда погибли 22 человека, десятки получили ранения.

Также голенков ответственен за ракетный удар по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года, когда погибли 46 гражданских украинцев, в том числе 6 детей.

"Тело российского военного преступника дмитрия голенкова обнаружили с множественными травмами головы, причиненными, вероятно, молотком.

ГУР МО Украины напоминает ― за каждое военное преступление будет справедливое возмездие", – отметили в ГУР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

2 октября 2024 года у шестого дома на улице красных партизан в микрорайоне лыски недалеко от порта во временно оккупированном Бердянске взорвался автомобиль, в котором находился предатель Виталий Ломейко. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Ломейко — судья Черниговского районного суда Запорожской области, оставшийся в Бердянске, нарушил присягу в условиях войны и сознательно и добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.