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Страшные обстрелы Днепра и Кременчуга: в россии ликвидировали пилота, причастного к «смертельным ударам»

На россии молотком ликвидирован военный преступник Дмитрий Голенков

сегодня, 09:11
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Недилько Ксения

Утром 20 октября 2024 года в яблочном саду села супонево под брянском на россии нашли труп военного преступника голенкова дмитрия владимировича. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Страшные обстрелы Днепра и Кременчуга: в россии ликвидировали пилота, причастного к «смертельным ударам»

Фото: коллаж портала "Комментарии"

голенков ― пилот 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка вкс рф (в/ч 33310), базирующийся на аэродроме "шайковка" и имеющий на вооружении бомбардировщики Ту-22М3.

Военный преступник занимал должность начальника штаба российской авиационной эскадрильи.

Причастен к ракетным ударам по украинским гражданским объектам, в частности, по торговому центру "Амстор" в городе Кременчуг Полтавской области. В момент атаки 27 июня 2022 года в ТЦ находились около 1000 человек. В результате военного преступления тогда погибли 22 человека, десятки получили ранения.

Также голенков ответственен за ракетный удар по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года, когда погибли 46 гражданских украинцев, в том числе 6 детей.

"Тело российского военного преступника дмитрия голенкова обнаружили с множественными травмами головы, причиненными, вероятно, молотком.

ГУР МО Украины напоминает ― за каждое военное преступление будет справедливое возмездие", – отметили в ГУР.

Страшные обстрелы Днепра и Кременчуга: в россии ликвидировали пилота, причастного к «смертельным ударам» - фото 2
Страшные обстрелы Днепра и Кременчуга: в россии ликвидировали пилота, причастного к «смертельным ударам» - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

2 октября 2024 года у шестого дома на улице красных партизан в микрорайоне лыски недалеко от порта во временно оккупированном Бердянске взорвался автомобиль, в котором находился предатель Виталий Ломейко. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Ломейко — судья Черниговского районного суда Запорожской области, оставшийся в Бердянске, нарушил присягу в условиях войны и сознательно и добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками.



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