Подразделения оккупантов доукомплектовываются: в Генштабе заявили об угрозе нового наступления

Подразделения российских военных проводят доукомплектование на территории Беларуси за счет отмобилизованных из России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Генштаба ВСУ в соцсети Facebook.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Украинские военные отмечают, что режим Лукашенко и дальше продолжает поддерживать вооруженную агрессию России против Украины. Самопровозглашенные власти Беларуси предоставляют территорию своей страны для российского военного контингента – в распоряжении россиян полигоны, аэродромы, учебные центры, куда продолжают прибывать недавно мобилизованные граждане РФ. Таким образом на территории Беларуси полным ходом идет доукомплектование подразделений вооруженных сил РФ.

В Генштабе имеют информацию, что на окончательную подготовку россиянам и белорусам понадобится от силы две-три недели.

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Также издание "Комментарии" сообщало – инспекторы МАГАТЭ завершили проверки на трех объектах в Украине по приглашению Киева, чтобы сорвать дезинформационную кампанию рф по "грязной бомбе", — по данным МАГАТЭ, признаков незадекларированной ядерной деятельности и материалов не обнаружено. На этом, среди прочего, акцентировал внимание президент Украины Владимир Зеленский. Тем временем, аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что российские власти могут выдвигать условия для немедленного перевода Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в российскую энергосистему. Как могут события вокруг российского ядерного и энергетического шантажа развиваться дальше? Есть ли возможность сбить эту волну, как удалось урезонить РФ, пытавшуюся выйти из зерновой сделки? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.





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