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Подоляк сообщил, кто совершил атаки беспилотниками по России

Чиновник возразил, что украинские дроны бьют по территории РФ и указал на другие силы.

сегодня, 13:19
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Автор:

Slava Kot

С начала недели на территории Российской Федерации было сбито несколько беспилотных летательных аппаратов, которые в РФ считаются атаками украинцев. Советник президента Михаил Подоляк отрицал эту информацию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter украинского чиновника.

Подоляк сообщил, кто совершил атаки беспилотниками по России

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Фото из открытых источников

28 февраля Россия на несколько часов закрыла воздушное пространство вокруг аэропорта вблизи Санкт-Петербурга из-за возможных атак дронов. Это произошло после того, как на нефтяной базе Туапсе в Краснодарском крае ночью произошел пожар. Также сообщалось о сбитии беспилотников в других частях России, а губернаторы Курской и Белгородской областей, граничащие с Украиной, периодически обвиняют ВСУ из-за атаки беспилотниками. В результате министерство обороны России обвинило Украину в серии атак.


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Советник президента Михаил Подоляк опроверг информацию российского министерства и заверил, что Украина не наносит удары по территории России.

"Украина не наносит удары по территории Российской Федерации. Украина ведет оборонную войну, чтобы деоккупировать все свои территории. Это аксиома", — написал в Twitter Подоляк.

Украинский чиновник также объяснил, кто, вероятно, стоит за атаками дронов по территории России.

"В РФ нарастают процессы паники и распада, что показывает увеличение внутренних атак на объекты инфраструктуры со стороны неопознанных летающих объектов", — сообщает Подоляк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что наблюдается активность авиации российских войск вблизи Украины, Гуменюк указала к чему готовиться украинцам.

Также "Комментарии" писали Польша обвинила российских хакеров из-за атаки на сайты правительства.



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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1630831521564073986
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