Подоляк: Россияне есть россияне. Если они могут нагадить – они это будут делать

Нет ни одной военной логики в обстрелах россиянами мирных украинских городов, заявил Михаил Подоляк.

Подоляк рассказал о ракетном ударе россиян

"Логика очень проста, можно сформулировать фразой "россиянин есть россиянин". Если они могут нагадить – они это будут делать",

– отметил советник главы Офиса президента.

По его словам, в прошлом году россияне пытались попасть по объектам критической инфраструктуры, устроить в стране масштабный блекаут, всех "заморозить". Однако, в этом году, говорит Подоляк, у россиян таких целей нет, они сосредоточились на гражданской инфраструктуре.

"В этом году они демонстрируют для всех, не только для Украины, для нас с вами это очевидно – что значит "русский мир" и что такое россиянин. Это человек, который может взять, потому что нет пока юридического и физического наказания, и убить гражданского гражданина другого государства. Может нанести удары по многоэтажке в центре Киева или уничтожить большое количество жилья в Николаеве и т.д. Это сущность этой войны",

– заявил Подоляк.

По его мнению, россияне перешли к другой тактике с обстрелами, поскольку понимают, что война не идет по их сценарию. Подоляк подчеркнул, что в ракетных атаках окупантов нет военных целей и стратегического замысла тоже нет.

Портал "Комментарии" сообщал, о последнем ракетном ударе России и рассказывал, где зафиксированы наибольшие разрушения. В частности, один из городов, сильно пострадавших от ракетного террора окупантов 7 февраля стал Николаев. В городе в результате российской ракетной атаки ранены люди и повреждены жилые дома, водопроводные и газовые сети. Традиционно под ударом окупантов оказался Киев.



