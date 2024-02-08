Подоляк: Россияне есть россияне. Если они могут нагадить – они это будут делать

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Ткачик Олеся
Нет ни одной военной логики в обстрелах россиянами мирных украинских городов, заявил Михаил Подоляк.
Подоляк рассказал о ракетном ударе россиян
По его словам, в прошлом году россияне пытались попасть по объектам критической инфраструктуры, устроить в стране масштабный блекаут, всех "заморозить". Однако, в этом году, говорит Подоляк, у россиян таких целей нет, они сосредоточились на гражданской инфраструктуре.
По его мнению, россияне перешли к другой тактике с обстрелами, поскольку понимают, что война не идет по их сценарию. Подоляк подчеркнул, что в ракетных атаках окупантов нет военных целей и стратегического замысла тоже нет.
Портал "Комментарии" сообщал, о последнем ракетном ударе России и рассказывал, где зафиксированы наибольшие разрушения. В частности, один из городов, сильно пострадавших от ракетного террора окупантов 7 февраля стал Николаев. В городе в результате российской ракетной атаки ранены люди и повреждены жилые дома, водопроводные и газовые сети. Традиционно под ударом окупантов оказался Киев.
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