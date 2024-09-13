Подоляк разнес союзников, говорящих о критичном моменте в войне: в чем их обвинил

На Донецком направлении боевые действия продолжаются уже 12 месяцев, и ситуация стала критической из-за медленной поставки техники, которая уже была обещана, заявил в интервью 24 каналу советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, если бы эти поставки осуществлялись своевременно, а у украинской армии были ресурсы, которые можно было бы соотносить с российскими, ситуация была бы полностью под контролем. Пока контроль сохраняется, поэтому не стоит впадать в пессимизм, подчеркнул Подоляк.

Михаил Подоляк

При этом он добавил, что не совсем понимает, что имеют в виду западные СМИ, когда говорят о критичности момента войны, ведь пока Россия не потерпит поражение, этот фактор будет оставаться актуальным.

Кроме того, говорит Подоляк, Россия также планирует контрнаступление в Курской области и перемещает туда свои войска, в частности, из Донецкого направления. По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что для Украины важно перенести боевые действия на Курскую область, чтобы оттеснить российские войска и обезопасить Сумскую область, сковав как можно больше вражеских сил.

Подоляк говорит, что такие действия особенно важны и для Донецкого направления, где сосредоточены наиболее боеспособные подразделения противника. При этом он подчеркивает, что Россия способна воевать только при концентрации своих сил и ресурсов на определенном направлении. Однако если ресурсы врага будут распределены, например, путем операций в Курской области, ситуация выровняется и на других участках фронта. Это часть тактики и стратегии великой войны, подчеркнул советник главы ОП.

"Вопрос критичности момента – это всегда вопрос своевременности поставки соответствующего ресурса. Поэтому, когда мы читаем о критичности момента, было бы желательно в этих публикациях читать обязательное заключение. Надо своевременно выполнять перед Украиной взятые обязательства по поставке средств ведения оборонной или контрнаступательной операции", – заявил Подоляк.

По его словам, Украина уже 2,5 года делает все от нее зависящее. Более того, она доказала, что Россия может потерпеть поражение, поскольку имеет значительный ресурсный дефицит. Ускорить этот процесс можно путем массированных дальнобойных ударов по военной инфраструктуре, подытожил Подоляк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США будут предоставлять разрешение Украине бить вглубь РФ американским оружием в несколько этапов.



