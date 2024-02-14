Подоляк ответил, что в Украине думают о «заморозке войны»

Михаил Подоляк сообщил, что Украина не пойдет ни на какие компромиссы с Россией, и не играет роли, куда и к кому будет обращаться Кремль.

Михаил Подоляк

"Россия предлагает исключительно "капитулярские" условия для Украины. Нет никаких предложений о переговорном процессе. И замораживание конфликта — это опять-таки проигрыш Украины",

– отметил Подоляк.

По его словам, в рамках "заморозки войны" Россия выставляет для Украины неприемлемые условия. Во-первых, говорит он, РФ хочет получить украинские территории. Во-вторых, россияне хотят, чтобы Украина отказывалась от субъектности и суверенитета.

"Третье — военные преступления, как не проигравшая страна, Российская Федерация не несет за них ответственности и не выплачивает репарации, не выплачивает компенсации, безразлично что. Но она ни за что не платит. Это настолько безумно просто",

– заявил Подоляк.

При этом, по мнению советника главы Офиса президента, Россия хочет "заморозить войну", чтобы получить оперативную паузу.

"За это время Россия продолжит милитаризацию своей экономики, продолжит накопление ресурсов, продолжит апгрейдить свои военные инструменты… То есть, в принципе, Россия просто хочет получить какую-то паузу на несколько месяцев для того, чтобы улучшить качество своей экспансии"

, – резюмировал Подоляк.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ готова к переговорам о войне в Украине, однако страны Запада не хотят учитывать ее интересы. Также Лавров добавил, что вроде бы Соединенные Штаты и их союзники не оставляют "мечт" о нанесении России стратегического поражения.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению нардепа Владимира Арьева, Россия на самом деле не заинтересована в переговорах по прекращению войны в Украине. Во-первых, она не столь экономически истощилась, как хотелось бы Украине. Во-вторых, у диктатора Владимира Путина есть план, как заставить страны Запада вести переговоры по Украине без Украины. Для этого диктатор хочет к концу года устроить провокацию в отношении одной из стран НАТО и заставить улаживать вопросы ценой Украины.





