Подоляк отреагировал на обвинения России с атакой на корабли РФ в Черном море

Советник главы ОП Михаил Подоляк отреагировал на ситуацию, в которой Министерство обороны РФ обвинило Украину в атаке морскими дронами на транспортные корабли в Черном море. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Михаил Подоляк. Фото с открытых источников

В Минобороны России заявили, что смогли сорвать атаку морских беспилотников по трем кораблям. Кроме того, в заявлении российское министерство утверждает, что Украина атаковала гражданские транспортные суда в Черном море.

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На такие сообщения с российской стороны ответил Михаил Подоляк и заявил, что слова Минобороны РФ фиктивны.

"Несомненно, такие заявления российских официальных лиц выдумки и не содержат даже доли правды", — сказал Подоляк.

Чиновник заверил, что Украина не атакует и не собирается нападать на гражданские корабли или другие гражданские объекты.

Напомним, что ведомство Шойгу заявило о нападении на две патрульные лодки в 340 км от Севастополя. Главная задача этих русских кораблей — это патрулирование юго-западной части Черного моря.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Михаил Подоляк объяснил, кто стоит за последними событиями в Нигере, где военная хунта захватила президента страны. По словам советника главы Офиса Президента это стратегия России, которая пытается дестабилизировать ситуацию во всем мире. Как подтверждающий это факт Подоляк указал на повстанцев в Мали и Буркина-Фасо, которые получают помощь от ЧВК "Вагнер".

Также "Комментарии" писали о реакции Подоляка на российскую атаку по Кривому Рогу. Украинский чиновник заявил, что это превращается в "геноцидную повседневность"