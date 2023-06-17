Подоляк объяснил, зачем на самом деле приезжала в Украину делегация ПАР

Делегация африканских стран, которая вчера посетила столицу Украины, приехала только с одной целью, о которой не говорилось публично, а именно – попросить о приостановке действия ордера МКС на арест президента РФ Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во время интервью журналистке Юлии Латыниной.

Делегация африканских стран в Киеве. Фото: сайт Офиса президента

Михаил Подоляк заявил, что лидеров Африки очень сильно волновал один из пунктов так называемой мирной инициативой, которую они и презентовали. Этот пункт о приостановке действия ордера МКС, выданного на арест Путина. Они прямо говорили, что, если удастся выполнить именно этот пункт – это станет символом доверия и готовности к выполнению других пунктов, что в итоге может привести к прекращению боевых действий. Самое интересное, подчеркнул Подоляк, остальные пункты лидеров Африки не особо то и волновали.

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Советник главы ОП считает, что есть только один реальный мирный план, который предложил президент Украины Владимир Зеленский. Все остальные мирные планы, которые продуцируют разные политические игроки в мире – это планы, в которых прописаны разные варианты капитуляции Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — спецпредставитель Китая Ли Хуэй, совершивший визиты в Киев, Москву, а также европейское турне, заявил, что Украина и Россия не закрыли дверь для переговоров. Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Штаты будут поощрять усилия третьих держав (Бразилии, Китая и так далее) по прекращению конфликта, но при условии, что они будут соответствовать Уставу ООН и предусматривать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Аналогичной точки зрения, как известно, придерживается украинская сторона. Когда может вызреть реальная почва для переговоров? Почему тот же Китай скорее оттягивает их, экономически и политически поддерживая Россию, чем приближает? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



