Подоляк назвал вероятную дату окончания войны

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что война закончится раньше 2024 и указал на статус Путина в международной политике. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на слова Подоляка в эфире национального телемарафона.

Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото из открытых источников

Михаил Подоляк прогнозирует завершение войны до 2024 года, однако указывает, что окончательные результаты будут зависеть от удачных действий украинской армии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Война закончится, скорее всего, раньше 2024 года. Дождемся результатов наших Вооруженных сил, которые дадут нам эти результаты, а потом займемся планированием", — сказал Подоляк.

По словам Подоляка, президент РФ может ожидать "всего, что угодно", однако в конечном случае получит юридические проблемы. По мнению советника главы ОП, они будут реализованы быстрее, чем закончатся выборы президента в США, которые запланированы на 2024 год.

В конце Подоляк указал на статус Путина в международной политике, отметив, что российский президент исчез из глобальной политики как субъект.

"Независимо, кто будет президентом в демократических странах, никто не будет поддерживать абсолютно откровенный геноцидный режим Путина. Путин обнулен полностью. То есть в самой России он еще на что-то влияет, но с точки зрения глобальной политики, Путина как субъекта не существует", – отметил советник главы ОП.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлениях Путина, в которых он признал, что у России проблемы с военной техникой и указал на оборудование, которое не хватает армии РФ.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского отреагировали на заявления Александра Лукашенко по поводу ядерного оружия.