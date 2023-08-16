Подоляк назвал три шага, которые значительно ускорят поражение России

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о трех шагах, которые значительно повысят справедливое завершение войны для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter украинского чиновника.

Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото из открытых источников

Первой проблемой, которую необходимо решить, Подоляк называет обход санкций Россией из-за которых она продолжает производство ракет. Советник ОП считает, что предотвратить это могут жесткие вторичные санкции против посредников, поставляющих детали в Россию. Другим шагом может стать официальная замена статуса России на террористическое государство.

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Следующим шагом Подоляк рекомендует увеличить поставки оружия в Украину. Чиновник считает, что Запад может предоставить Украине необходимые объемы дальнобойных ракет, боеприпасов, систем противовоздушной обороны и систем разминирования территорий.

Последним необходимым условием для ускорения поражения Путина, Подоляк называет изоляцию высшего руководства России. По его словам, такой шаг уменьшит дипломатические возможности для Кремля, а также будет нужным сигналом для нейтральных стран. Этот шаг Подоляк рекомендует организовать благодаря полному отказу от коммуникаций с руководством РФ, а также выдать ордера на арест для россиян, совершивших преступные действия.

Таким образом, вот три основных пункта Подоляка для ускорения победы Украины:

сделать невозможным обход санкций для России;

увеличить поставки оружия в Украину;

изолировать высшее руководства России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина получила оружие из неожиданного источника.

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