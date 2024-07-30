Подоляк намекнул, почему Украина активно говорит о переговорах с РФ

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Ткачик Олеся
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в очередной раз подчеркнул, что Украина готова идти на переговоры с Россией, на этот раз он озвучил такое мнение в эфире Radio NV .
Михаил Подоляк
По его словам, это логично, ведь не Украина является агрессором, и не она начинала эту войну.
При этом он отметил, что российская пропаганда тратит очень много средств на то, чтобы создать впечатление, вроде того, что именно РФ готова к переговорам, а вот Украина отказывается от них.
При этом Подоляк указал, что у Украины есть условия, при которых готова пойти не переговоры.
Впрочем, он категорически против замораживания войны на время, ведь тогда Россия сможет перестроить свой ВПК и начать войну с новой силой.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению президента Финляндии, сейчас созданы хорошие условия для того, чтобы начать переговорный процесс между Украиной и РФ. При этом эксперты указывали на три вопроса, которые могут быть обсуждены . Первый вопрос – это территориальные вопросы, второй – членство Украины в НАТО и ЕС, третий – санкции против России.
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