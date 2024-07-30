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Подоляк намекнул, почему Украина активно говорит о переговорах с РФ

Украина, говоря о переговорах с РФ, борется с российской пропагандой

сегодня, 18:55
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Ткачик Олеся

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в очередной раз подчеркнул, что Украина готова идти на переговоры с Россией, на этот раз он озвучил такое мнение в эфире Radio NV .

Подоляк намекнул, почему Украина активно говорит о переговорах с РФ

Михаил Подоляк

По его словам, это логично, ведь не Украина является агрессором, и не она начинала эту войну.

"И, безусловно, для того чтобы правильно себя позиционировать, Украина говорит о том, что мы готовы к переговорному процессу", — отметил Подоляк.

При этом он отметил, что российская пропаганда тратит очень много средств на то, чтобы создать впечатление, вроде того, что именно РФ готова к переговорам, а вот Украина отказывается от них.

"Нет, Украина готова к переговорам — это главный пункт", — сказал советник главы ОП.

При этом Подоляк указал, что у Украины есть условия, при которых готова пойти не переговоры.

"И здесь Украина четко говорит: "Да, давайте ввести переговоры на условиях, опирающихся на международное право как концепцию". И главное из этой концепции — это территориальная целостность и субъектность, суверенитет государства. И тогда третье: для того чтобы переговоры были эффективными, не отвлеченными, не такими, как хочет РФ", — сказал Подоляк.

Впрочем, он категорически против замораживания войны на время, ведь тогда Россия сможет перестроить свой ВПК и начать войну с новой силой.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению президента Финляндии, сейчас созданы хорошие условия для того, чтобы начать переговорный процесс между Украиной и РФ. При этом эксперты указывали на три вопроса, которые могут быть обсуждены . Первый вопрос – это территориальные вопросы, второй – членство Украины в НАТО и ЕС, третий – санкции против России.




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Источник: https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/peregovori-z-rosiyeyu-yak-zavershitsya-viyna-v-ukrajini-podolyak-ostanni-novini-50438744.html
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