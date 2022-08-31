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Подоляк анонсировал, что жара для россиян будет по всей линии фронта

Уже несколько дней идет контрнаступление украинских войск для освобождения страны от оккупантов.

сегодня, 23:09
Автор:

Slava Kot
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Контрнаступление отличается от обычных боевых действий, также оно отличается от классического варианта, ведь украинская армия использует современное вооружение. Об этом рассказал советник главы офиса Президента Михаил Подоляк во время телевизионного марафона "Единые новости".

Подоляк анонсировал, что жара для россиян будет по всей линии фронта

Подоляк анонсировал жару для россиян по всей линии фронта. Фото из открытых источников

Советник Президента заявляет, что РФ ведет устаревший советский вариант войны. Российская армия собирается в большие группировки до нескольких тысяч человек и идут в одном направлении, оккупируя 500 метров новой территории. И главное, для российского руководства не важно, какое количество их солдат погибнет. А вот Украина, по словам Михаила Подоляка, имеет совсем другие приоритеты в тактике.

Затем политический деятель отметил, что сейчас на южном направлении существенно выросло количество обстрелов российских позиций, командных центров, составов и мест дислокации войск. Но это только начало и жара для россиян будет по всей линии фронта.

Поэтому не только на юге, но и на других участках фронта начинается "жара", – пообещал Михаил Подоляк.

Затем советник Президента поделился тем, как будет работать эта тактика. Смысл ее в том, чтобы нанести множество порезов русским войскам и заставить их передвигать свои войска по всей линии фронта, так, чтобы они не могли понять, где и когда будет нанесен следующий удар украинских войск.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о потерях россиян в первый день контрнаступления украинских войск в южном направлении. Российская армия потеряла 30 единиц техники и около 100 военных. Также ВСУ попали в два состава хранения боеприпасов.



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