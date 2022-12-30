Подготовка очередной «партии» российского пушечного мяса в России продолжается

Путин не перестает говорить о непрерывной мобилизации и увеличении армии РФ. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Андрей Юсов, пишут "Комментарии".



Путин и дальше намерен превращать своих граждан в пушечное мясо

“Вопрос даты 5-4-7 – это не суть, но начало февраля усиление мобилизационных мер и, собственно, новая волна – это то, к чему готовится сегодня Россия и готовит ее диктатор Путин. На самом деле мобилизационные меры, мобилизация не прекращалась и это публичная информация, и заявление об увеличении армии, и заявление его о создании военных подготовительных центров на территории высших учебных заведений, и многие другие, и многое другое не из открытых источников. Мы можем утверждать, что и дальше Путин намерен превращать своих же граждан в пушечное мясо. Уже более 100 тысяч россиян уничтожены в войне на Украине, но, очевидно, для Путина этого мало”, — рассказывает представитель ГУР.

Юсов также отметил, что вопрос не только в количестве, сколько Россия сможет призвать, а чему их научат, чем вооружат и каковы дальнейшие действия. Надо и учитывать, что мобилизационный резерв в Российской Федерации действительно достаточно велик.

“После первой волны мобилизации это очевидно и для многих, в том числе и россиян, которые анализируют происходящее, ну, не извлекают они ни из поставок, ни из учебы. Безусловно, и количество – это тоже фактор. Но в современной войне уже далеко не столь определяющий, и можем говорить о том, что методы Жукова 2023 точно не будут такими действенными, как в период Второй мировой войны, когда он погубил огромное количество своих сограждан”, — говорит представитель ГУР МОУ.

В то же время, по словам Юсова, украинцы воюют по-другому — как современная и цивилизованная армия, и дорожат жизнями своих солдат и, безусловно, гражданского населения.

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