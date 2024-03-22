Подготовка к худшим сценариям. Какую норму исключили из законопроекта о мобилизации

Член комитета по обороне, народный депутат от "Слуги народа" Юрий Здебский сообщил, что в законе №10313 больше не будет категории "ограниченно пригодных" для мужчин призывного возраста, остается лишь определение "пригодность или непригодность".

Мобилизация в Украине

Главная цель этого закона – мобилизовать людей, формировать резерв и защищать нашу страну, подчеркнул нардеп.

По его словам, законом вводится простая категория: либо вы пригодны, либо вас сочтут непригодными и забудут. К примеру, говорит политик, человек может быть водителем, но не подойдете для службы в штурмовых войсках, если у него ограничения в физических возможностях.

По словам депутата, такое решение мотивировано подготовкой к длительной войне и худшими возможными сценариями. Кроме того, закон предусматривает первоочередное военное образование: человек в возрасте от 18 до 25 лет должен пройти военную подготовку, получить военную специальность и быть внесен в военный учет.

Все лица в возрасте от 25 до 60 лет, пригодные по состоянию здоровья, будут обязаны к прохождению военной службы и должны быть готовы вступить в строй. Это означает, что они либо будут подпадать под призыв, либо смогут быть отправлены в строй — это предусмотрено законом, добавил нардеп.

Здебский подчеркнул, что определение пригодности или непригодности к военной службе будет регулироваться военно-врачебной комиссией.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оборонный комитет Верховной Рады уже месяц рассматривает поправки к законопроекту о мобилизации. Сейчас рассмотрено около половины поправок из 4 000 зарегистрированных.

Вместе с тем в НАТО рекомендуют Украине усилить мобилизацию.