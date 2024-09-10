Поддержка со стороны США может вновь ослабнуть: в Пентагоне сделали настораживающее заявление

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что принятие шестимесячного временного законопроекта о расходах будет иметь широкомасштабные и разрушительные последствия для Министерства обороны. Как передает портал "Комментарии", об этом Остин написал в письме к главным членам Конгресса, пишет "Associated Press".

Ллойд Остин. Фото: из открытых источников

Глава Пентагона отметил, принятие постоянной резолюции, которая ограничивает расходы на уровне 2024 года, вместо того, чтобы поддержать меры по предложенному бюджету на 2025 год, нанесет ущерб тысячам оборонных программ и повредит рекрутингу в армию, которая только начинает набирать обороты после пандемии COVID-19.

"Просьба к министерству конкурировать с (Китаем), не говоря уже об урегулировании конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке, находясь в условиях длительного кризиса, связывает нам руки за спиной, ожидая, что мы будем гибкими и ускорим прогресс", — отметил Остин в письме к лидерам комитетов по вопросам ассигнований Палаты представителей и Сената.

Авторы материала отметили, что спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон запланировал на эту неделю голосование по законопроекту, который продолжит финансировать федеральное правительство еще на шесть месяцев. Конгресс должен принять решение относительно временного законопроекта о расходах до конца бюджетного года. Если говорить конкретнее, то срок истекает до 30 сентября, чтобы избежать закрытия правительства за несколько недель до того, как американцы пойдут на выборы и выберут следующего президента.

В то же время Остин заявил, что временная мера сократит расходы на оборону более чем на 6 млрд долларов по сравнению с предложением расходов на 2025 год. Также такое решение приведет к отсутствию средств, в которых нуждаются новые ключевые приоритеты.

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