logo

BTC/USD

23259.58

ETH/USD

1593.16

LTC/USD

92.11

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

43.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Поддерживают ли украинцы закон об ужесточении ответственности для военных. Результаты исследования
commentss НОВОСТИ Все новости

Поддерживают ли украинцы закон об ужесточении ответственности для военных. Результаты исследования

Компания Active Group провела исследования среди украинцев о резонансном законе 8271 об усилении ответственности для военнослужащих. Мнения украинцев разделились.

сегодня, 11:25
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект 8271, ранее принятый Верховной Радой. В новом законе усилена ответственность для военных за неисполнение приказов или бегство из воинской части или фронта. Резонансный закон разделил общество, об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование компании Active Group.

Поддерживают ли украинцы закон об ужесточении ответственности для военных. Результаты исследования

Поддерживают ли украинцы закон 8271. Фото из открытых источников

Парламент утвердил законопроект 13 декабря. В Верховной раде за него проголосовали все политические силы, кроме партии "Голос". Перед принятием законопроекта 8271 в его адрес было много критики. Кроме того, на сайте Президента создали петицию с просьбой ветировать соответствующий закон. Петиция за короткий период времени набрала почти 35 тыс. голосов из 25 тыс. необходимых.

Несмотря на общественное осуждение, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поддержал закон и просил прекратить его обсуждение. 24 января президент Украины Владимир Зеленский подписал закон.

Согласно исследованию компании Active Group, большинство украинцев слышали о законопроекте об усилении ответственности для военных, таких оказалось 67,2%. 18,2% ответили, что не знакомы с подписанным президентом законом 8271.

Поддерживают ли украинцы закон об ужесточении ответственности для военных. Результаты исследования - фото 2

Также Active Group запроса поддерживают ли украинцы ужесточение ответственности для военных. 58,4% поддерживают решение правительства, в то время как почти треть населения выступает против него – 31,6%.

Поддерживают ли украинцы закон об ужесточении ответственности для военных. Результаты исследования - фото 3

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте 18 и более лет. Выборка: 600 анкет. Период сбора данных: 28 января 2023

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что закон об ужесточении ответственности для военных, не наказывает за преступные приказы.

Также "Комментарии" писали о составивших свой мандат депутатах ОПЗЖ.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/pulsweek/11
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!