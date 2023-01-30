Поддерживают ли украинцы закон об ужесточении ответственности для военных. Результаты исследования

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект 8271, ранее принятый Верховной Радой. В новом законе усилена ответственность для военных за неисполнение приказов или бегство из воинской части или фронта. Резонансный закон разделил общество, об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование компании Active Group.

Поддерживают ли украинцы закон 8271. Фото из открытых источников

Парламент утвердил законопроект 13 декабря. В Верховной раде за него проголосовали все политические силы, кроме партии "Голос". Перед принятием законопроекта 8271 в его адрес было много критики. Кроме того, на сайте Президента создали петицию с просьбой ветировать соответствующий закон. Петиция за короткий период времени набрала почти 35 тыс. голосов из 25 тыс. необходимых.

Несмотря на общественное осуждение, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поддержал закон и просил прекратить его обсуждение. 24 января президент Украины Владимир Зеленский подписал закон.

Согласно исследованию компании Active Group, большинство украинцев слышали о законопроекте об усилении ответственности для военных, таких оказалось 67,2%. 18,2% ответили, что не знакомы с подписанным президентом законом 8271.





Также Active Group запроса поддерживают ли украинцы ужесточение ответственности для военных. 58,4% поддерживают решение правительства, в то время как почти треть населения выступает против него – 31,6%.





Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте 18 и более лет. Выборка: 600 анкет. Период сбора данных: 28 января 2023

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что закон об ужесточении ответственности для военных, не наказывает за преступные приказы.

Также "Комментарии" писали о составивших свой мандат депутатах ОПЗЖ.

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