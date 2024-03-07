Подчиненный должен быть задолбан. Кто превращает ВСУ в «совковую» армию

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Ткачик Олеся
На самом деле, подчеркнул в Фейсбуке Александр Пиддубный, в Вооруженных силах Украины, к сожалению, есть категория офицеров, для которых эффективное выполнение задач ничего не значит.
ВСУ
По его наблюдению, такой советский подход к управлению подчиненными используют обычно военные пенсионеры, хоть и не все.
Как подчеркнул Пиддубный, речь идет об офицерах с "большими звездочками". Именно они во время военного положения были возвращены на службу. Однако, по его словам, эти офицеры возвращают в армию "совок".
Поддубный считает, что именно таких офицеров-пенсионеров необходимо сначала проверять на профпригодность.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что группа народных депутатов, в которую вошли Давид Арахамия, Соломия Бобровская, Александра Устинова и другие депутаты, в поправке 4047 к законопроекту о мобилизации предложили добавить нормы , которыми некоторые группы пенсионеров будут обязаны встать на учет. в ТЦК. Эта поправка будет касаться тех пенсионеров, которые были уволены из силовых и таможенных структур.
Известно, что обязать явиться в военкомат хотят бывших полицейских, работников МВД, Нацполиции, БЭБ, а также ДБР. Призовут в ТЦК в случае принятия поправки и бывших сотрудников Государственной таможенной службы, Государственной налоговой службы, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы, а также сотрудники Службы судебной охраны и подразделений гражданской защиты.
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