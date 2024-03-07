Подчиненный должен быть задолбан. Кто превращает ВСУ в «совковую» армию

На самом деле, подчеркнул в Фейсбуке Александр Пиддубный, в Вооруженных силах Украины, к сожалению, есть категория офицеров, для которых эффективное выполнение задач ничего не значит.

ВСУ

"Главное, чтобы подчиненный был задолбан",

– подчеркнул военный.

По его наблюдению, такой советский подход к управлению подчиненными используют обычно военные пенсионеры, хоть и не все.

Как подчеркнул Пиддубный, речь идет об офицерах с "большими звездочками". Именно они во время военного положения были возвращены на службу. Однако, по его словам, эти офицеры возвращают в армию "совок".

Поддубный считает, что именно таких офицеров-пенсионеров необходимо сначала проверять на профпригодность.

"Непригодные к новым реалиям в ВСУ ни в коем случае не позволять находиться на командных должностях", -

подчеркнул военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что группа народных депутатов, в которую вошли Давид Арахамия, Соломия Бобровская, Александра Устинова и другие депутаты, в поправке 4047 к законопроекту о мобилизации предложили добавить нормы , которыми некоторые группы пенсионеров будут обязаны встать на учет. в ТЦК. Эта поправка будет касаться тех пенсионеров, которые были уволены из силовых и таможенных структур.

Известно, что обязать явиться в военкомат хотят бывших полицейских, работников МВД, Нацполиции, БЭБ, а также ДБР. Призовут в ТЦК в случае принятия поправки и бывших сотрудников Государственной таможенной службы, Государственной налоговой службы, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы, а также сотрудники Службы судебной охраны и подразделений гражданской защиты.





