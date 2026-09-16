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"Подарки агрессору не приблизят мир": Зеленский шокировал резким ультиматумом партнерам

После смертельной атаки FPV-дрона на маршрутку у Никополя и ударов по железной дороге Владимир Зеленский заявил, что ослабление санкций против России не поможет достичь мира

16 сентября 2026, 12:10
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Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новые российские удары по гражданским и инфраструктурным объектам и призвал партнеров не ослаблять санкционное давление на Россию. Особое внимание глава государства обратил на утреннюю атаку FPV-дрона по междугородной маршрутке вблизи Никополя.

"Подарки агрессору не приблизят мир": Зеленский шокировал резким ультиматумом партнерам

Фото: из открытых источников

По словам Зеленского, по состоянию на момент его заявления было известно о пяти погибших, еще семь человек получали медицинскую помощь.  

"Никакой военной логики, просто очередное зверство. Мои соболезнования родным и близким", — заявил президент.

Зеленский сообщил и о других российских атаках. В Николаевской области был поврежден локомотив пассажирского поезда, железнодорожная станция и тепловоз. Работники Укрзализныци вовремя предупредили пассажиров и эвакуировали около 170 человек, благодаря чему, по словам президента, обошлось без пострадавших. Также он сообщил об ударе по электровозу в Ковеле и последствиях атак в Киеве, Херсонской, Донецкой и Полтавской областях.  

На фоне этих ударов Зеленский призвал международных партнеров не идти по смягчению санкций против Москвы.  

"Никакие подарки агрессору в виде ослабленных санкций точно не сработают на мир", — подчеркнул глава государства.

Президент также обратил внимание на обсуждение санкционной политики в США и Европейском союзе. Он упомянул законодательную инициативу сенатора Линдси Грэма, рассматриваемую в Конгрессе США, и дискуссии в ЕС по продлению ограничений против России.  

"Не время ослаблять давление. Пора делать все, чтобы дипломатия сработала благодаря силе", — подытожил Зеленский.

Портал "Комментарии" уже писал , что украинские Силы обороны все чаще переходят от локальных контратак к наступательным действиям на разных участках фронта, что может свидетельствовать о постепенном изменении ситуации в отдельных направлениях. Об этом в проекте "Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV и "Эспрессо" заявил военный эксперт, спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20894
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