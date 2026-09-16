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Після цих атак Кремля у Заходу залишилося лише два шляхи: Зеленський шокував ультиматумом

Після смертельної атаки FPV-дрона на маршрутку біля Нікополя та ударів по залізниці Володимир Зеленський заявив, що послаблення санкцій проти Росії не допоможе досягти миру

16 вересня 2026, 13:00
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Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нові російські удари по цивільних та інфраструктурних об'єктах і закликав партнерів не послаблювати санкційний тиск на Росію. Особливу увагу глава держави звернув на ранкову атаку FPV-дрона по міжміській маршрутці поблизу Нікополя.

Після цих атак Кремля у Заходу залишилося лише два шляхи: Зеленський шокував ультиматумом

Фото: з відкритих джерел

За словами Зеленського, станом на момент його заяви було відомо про п'ятьох загиблих, ще семеро людей отримували медичну допомогу. 

"Жодної військової логіки, просто чергове звірство. Мої співчуття рідним та близьким", — заявив президент. 

Зеленський повідомив і про інші російські атаки. На Миколаївщині було пошкоджено локомотив пасажирського потяга, залізничну станцію та тепловоз. Працівники Укрзалізниці вчасно попередили пасажирів та евакуювали майже 170 людей, завдяки чому, за словами президента, обійшлося без постраждалих. Також він повідомив про удар по електровозу в Ковелі та наслідки атак у Києві, Херсонській, Донецькій і Полтавській областях. 

На тлі цих ударів Зеленський закликав міжнародних партнерів не йти шляхом пом'якшення санкцій проти Москви. 

"Жодні подарунки агресору у вигляді послаблених санкцій точно не спрацюють на мир", — наголосив глава держави. 

Президент також звернув увагу на обговорення санкційної політики у США та Європейському Союзі. Він згадав законодавчу ініціативу сенатора Ліндсі Грема, яку розглядають у Конгресі США, та дискусії в ЄС щодо продовження обмежень проти Росії. 

"Не час послаблювати тиск. Час робити все, щоб дипломатія спрацювала завдяки силі", — підсумував Зеленський. 

Портал "Коментарі" вже писав, що українські Сили оборони дедалі частіше переходять від локальних контратак до наступальних дій на різних ділянках фронту, що може свідчити про поступову зміну ситуації на окремих напрямках. Про це в проєкті "Український фокус. Ранок" на Slawa.TV та "Еспресо" заявив військовий експерт, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.



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Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20894
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