Путін не зможе ігнорувати цих карт України: у ЗСУ зробили гучну заяву про кардинальні зміни у війні

Українські Сили оборони дедалі частіше переходять від локальних контратак до наступальних дій на різних ділянках фронту, що може свідчити про поступову зміну ситуації на окремих напрямках. Про це в проєкті "Український фокус. Ранок" на Slawa.TV та "Еспресо" заявив військовий експерт, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

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За його словами, говорити про повноцінне перехоплення Україною стратегічної ініціативи поки передчасно. Водночас характер дій українських військових уже відрізняється від того, що спостерігалося раніше.

"Найголовніше — сьогодні Україна демонструє те, що дехто називає перехопленням стратегічної ініціативи на полі бою. Поки що про це говорити зарано, але йдеться саме про наступальні операції — підкреслюю, наступальні", — заявив Братчук.

Експерт зазначив, що раніше на багатьох напрямках ішлося переважно про контратакуючі дії Сил оборони. Тепер, за його оцінкою, українські підрозділи проводять як контрнаступальні, так і наступальні операції — від Сумщини до південних ділянок фронту.

Братчук пов'язує такі можливості, зокрема, з ресурсами, які Україна отримує від партнерів. На його думку, це дозволяє не лише стримувати російські війська, а й на окремих напрямках змушувати противника реагувати на дії ЗСУ.

"Це демонстрація того, що Україна — завдяки ресурсності допомоги союзників, і тут треба віддати їм належне, — може змінювати ситуацію на фронті", — наголосив він.

Водночас військовий експерт вважає, що активність на полі бою може мати значення і для майбутніх переговорів. Він назвав наступальні можливості та дії проти російських військових об'єктів потенційними "козирними картами" України.

"Україна може мати ті самі козирні карти, які змушують і змушуватимуть Російську Федерацію принаймні до комунікації щодо перемовин", — резюмував Братчук.

Портал "Коментарі" вже писав, що заяви президента США Дональда Трампа про нібито досягнуте енергетичне перемир'я між Україною та Росією можуть бути пов'язані не лише з дипломатією, а й із внутрішньополітичною ситуацією у Сполучених Штатах. Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко, пов'язавши поспіх Білого дому зі зростанням цін на пальне напередодні проміжних виборів до Конгресу.