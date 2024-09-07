Под Воронежем РФ объявили режим чрезвычайной ситуации: что происходит

Под Воронежем из-за якобы атаки вспыхнул пожар на складе боеприпасов. Из-за детонации в части Воронежской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram.

Пожар под Воронежем. Фото: из открытых источников

"На территории Острогожского района, где ночью возник пожар возле взрывоопасных объектов и началась детонация, объявлен режим ЧС", — написал губернатор.

Также он сообщал об эвакуации жителей одного населенного пункта. По словам губернатора, в опасной зоне якобы оказались несколько десятков человек.

Сначала губернатор сообщил об эвакуации "в соседний населенный пункт" жителей одного села. Через полчаса он написал, что эвакуировать будут уже несколько сел.

Россияне отмечают, что пострадавших нет.

При этом соцсетями активно распространяются фото и видео, как пылает состав БК российских захватчиков, куда, по свидетельству пользователей сетей, прилетели дроны. Сообщается, что из-за пожара и взрывов россияне эвакуируют село Солдатское.

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Также издание "Комментарии" сообщало — в России ночью БПЛА атаковали нефтебазу в Ростовской области и состав боеприпасов в Воронежской области. Так, согласно сообщениям российских СМИ, ночью в Ростовской области сбито 4 БПЛА. По предварительным данным местных властей, пострадавших нет.

При этом местные жители сообщают, что после атаки горит нефтебаза "Атлас" Росрезерва в Каменском районе, специализирующаяся на хранении нефтепродуктов, а также отпускающая нефтепродукты российской армии.



