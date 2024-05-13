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Под угрозой вся Украина: что должны немедленно сделать мэры больших городов

Журналист Юрий Бутусов обратился к мэрам крупных городов и призвал их срочно выделить средства на оборону Харьковщины, поскольку только они смогут это сделать максимально оперативно. При этом журналист добавил, что ситуация там критическая

сегодня, 13:20
Автор:
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Ткачик Олеся
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Журналист Юрий Бутусов подчеркнул, что угроза Харькову и Волчанску является угрозой для всей Украины. Именно поэтому он обратился к городским головам, в первую очередь, таких крупных городов, как Киев, Львов, Одесса, Днепр, чтобы они выделили средства для военных, обороняющих Харьковскую область.

Под угрозой вся Украина: что должны немедленно сделать мэры больших городов

Юрий Бутусов

По словам журналиста, действительно, в условиях, когда с поступлений городских бюджетов забрали военный НДФЛ, выживать городским общинам становится тяжело. Кроме того, как добавил Бутусов, по всему местному самоуправлению возбуждено десятки уголовных дел по расследованию закупки городами военного оборудования для украинских военных.

Однако, как подчеркнул Бутусов, правда, в том, что только городские головы сейчас могут максимально оперативно найти средства, чтобы помочь военным в Харьковской области.

Никто кроме вас сейчас не сможет быстро найти средства на дополнительное оборудование для наших воинов в этом районе. Ставка Верховного главнокомандующего не даст дроны, это не решат те, кто должен за это отвечать на должности, и мы все понимаем, что быстро действовать и выделять значительные средства могут только города и их мэры",
– подчеркнул Бутусов.

По его словам, помощь в первую очередь нужна 57 мотопехотной бригаде, 42 механизированной бригаде, 125 бригаде ТРО, подразделению ГУР МО "Кракен", 13 бригаде Нацгвардии "Хартия".

Бутусов говорит, что существует острая необходимость в дронах (Мавик-3, Мавик-3Т, Аутел-4, ударные fpv), окопных РЭБ и квадроциклах.

"Прошу мэров откликнуться и выделить военным частям дополнительную материальную помощь, которая поможет защитить Харьков и Волчанск. Ситуация действительно настолько острая, что нужны немедленные меры и личное внимание руководителей местного самоуправления",
– подытожил Бутусов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские террористы прорвали границу в Харьковской области, так как сумели изменить тактику наступления на более креативную.




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Источник: https://www.facebook.com/100000909172681/posts/25743157615297858/?rdid=xUQfS02BaVPt0KP4
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