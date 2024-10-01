Под угрозой города-миллионники: где может произойти самый плохой сценарий длительных отключений

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко положительно оценил подготовку украинских городов к отопительному сезону, отметив существенные усилия муниципальных властей. В частности, Харченко отметил, что города, такие как Киев, Одесса, Львов, Харьков, Херсон, Николаев, Житомир, Полтава и Винница принимают значительно больше мер по подготовке, чем обычно. Однако, по его словам, во многих городах по-прежнему остается немало начатых, но не завершенных проектов, реализация которых завершится уже в следующем году.

Отключение света в Украине (фото из открытых источников)

"Я достаточно хорошо оцениваю муниципальные усилия во многих городах. Киев, Одесса, Львов, Харьков, Херсон, Николаев, Житомир, Полтава, Винница – это те города, с которыми я часто сталкиваюсь и вижу, что городские власти уделяют много внимания (гораздо больше) , чем обычно) подготовке к сезону", — подчеркнул он в интервью Главреду .



Харченко отметил, что в этом сезоне было сделано многое, поэтому не стоит ожидать системных проблем с отоплением, водоснабжением или канализацией. По его словам, резервное энергоснабжение и схемы обеспечения функционирования жизненно важных инфраструктурных объектов в случае ограничений уже проработаны.

Самые большие вызовы, по словам эксперта, ожидаются в Киеве, Одессе и Харькове. Это обусловлено их зависимостью от внешнего энергоснабжения и большим энергопотреблением внутри города. Харченко добавил, что именно эти города могут столкнуться с наибольшими трудностями, но в целом ситуация контролируется, а подготовка продолжается на должном уровне.

"Самая сложная ситуация в Киеве, Одессе и Харькове. Это те три города, в которых будет самое сложное в любом случае — просто так исторически сложилось, что эти города зависят от внешнего энергоснабжения, и у них огромное энергопотребление внутри", — говорится в сообщении .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что эксперты рассказали, в каких областях Украины будут самые длинные отключения света.





