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Под угрозой города-миллионники: где может произойти самый плохой сценарий длительных отключений

В Украине прорабатываются резервные схемы энергообеспечения, говорит Александр Харченко.

1 октября 2024, 20:10
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Лиля Воробьева

  Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко положительно оценил подготовку украинских городов к отопительному сезону, отметив существенные усилия муниципальных властей. В частности, Харченко отметил, что города, такие как Киев, Одесса, Львов, Харьков, Херсон, Николаев, Житомир, Полтава и Винница принимают значительно больше мер по подготовке, чем обычно. Однако, по его словам, во многих городах по-прежнему остается немало начатых, но не завершенных проектов, реализация которых завершится уже в следующем году.

Под угрозой города-миллионники: где может произойти самый плохой сценарий длительных отключений

Отключение света в Украине (фото из открытых источников)

"Я достаточно хорошо оцениваю муниципальные усилия во многих городах. Киев, Одесса, Львов, Харьков, Херсон, Николаев, Житомир, Полтава, Винница – это те города, с которыми я часто сталкиваюсь и вижу, что городские власти уделяют много внимания (гораздо больше) , чем обычно) подготовке к сезону", — подчеркнул он в интервью Главреду .

Харченко отметил, что в этом сезоне было сделано многое, поэтому не стоит ожидать системных проблем с отоплением, водоснабжением или канализацией. По его словам, резервное энергоснабжение и схемы обеспечения функционирования жизненно важных инфраструктурных объектов в случае ограничений уже проработаны.

Самые большие вызовы, по словам эксперта, ожидаются в Киеве, Одессе и Харькове. Это обусловлено их зависимостью от внешнего энергоснабжения и большим энергопотреблением внутри города. Харченко добавил, что именно эти города могут столкнуться с наибольшими трудностями, но в целом ситуация контролируется, а подготовка продолжается на должном уровне.

"Самая сложная ситуация в Киеве, Одессе и Харькове. Это те три города, в которых будет самое сложное в любом случае — просто так исторически сложилось, что эти города зависят от внешнего энергоснабжения, и у них огромное энергопотребление внутри", — говорится в сообщении .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что эксперты рассказали, в каких областях Украины будут самые длинные отключения света.




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Источник: https://glavred.net/interview/ukraine-grozit-blekaut-na-3-5-dney-v-sluchae-otklyucheniya-hotya-by-odnoy-aes-harchenko-10601348.html
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