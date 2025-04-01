Под разговоры о мире россияне попытались прорвать фронт: чем все закончилось

Российская оккупационная армия пыталась переправиться на западный берег реки Оскол и закрепиться там, чтобы иметь возможность далее продвигаться с более выгодных позиций. Их попытка была отбита украинскими защитниками. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ОСУВ "Хортица".

Наступление России. Фото: из открытых источников

В ВСУ отметили, что на Купянском направлении пехотные атаки врага были успешно отбиты возле Петропавловки, Степной Новоселовки, Песчаного и Загрызово.

"Противник вновь пытается перебрасывать личный состав на западный берег реки Оскол. Силы обороны принимают меры по недопущению его продвижения и перемещения", — говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — 31 марта российские войска продолжали наступательные действия на харьковском направлении, но не продвигались. 30 и 31 марта российские войска вели наступательные действия к северо-востоку от города Харьков близ Волчанска. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

По данным ISW, российские войска недавно продвинулись на Купянском направлении.

Геолокационные кадры, опубликованные 30 и 31 марта, показывают, что российские силы недавно продвинулись вдоль трассы Р-79 Купянск-Двухлетняя и в полях к северо-востоку от Кондрашовки (к северу от Купянска).

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