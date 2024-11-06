Под Покровском оккупанты расстреляли много пленных: детали

По оперативным данным, 23 октября 2024 года во время наступления на г. Селидово военные россии захватили в плен трех украинских бойцов. Через некоторое время оккупанты расстреляли безоружных военнопленных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генпрокурора.

Расстрел военнопленных. Фото: Офис Генпрокурора

1 ноября, во время штурма укреплений ВСУ на том же Покровском направлении, еще троих военнопленных представители вс рф убили из автоматического оружия.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования по факту военных преступлений, повлекших гибель военнопленных (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Эти действия являются нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как международное преступление.

Расследование проводят следователи СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Угледарские "ждуны" с радостью встретили оккупантов после захвата города (ВИДЕО)

В Угледаре местное население, не желавшее эвакуироваться на территорию Украины, встретило оккупантов с распростертыми объятиями. Видео встречи оккупантов с местными опубликовал журналист Андрей Цаплиенко, пишет портал "Комментарии".

Люди на видео отмечают, что с 2014 года находились в условной "оккупации" со стороны Украины, жалуются, что их называли сепаратистами и подавляли. В свою очередь оккупант на видео заявил, что всех их все равно эвакуируют из города, возможно у кого-то есть родственники в России. А также вражеский военный не понимает, почему их называют "оккупантами". "Кого мы оккупируем?", — удивляется он. Отметим, что город Угледар был оккупирован в начале октября, когда украинские военные, чтобы не попасть в окружение, вышли с позиций на более выгодные.