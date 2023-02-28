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Под Москвой упал беспилотник: снова вынут ВСУ

Российские СМИ и паблики пишут о падении, якобы украинского дрона в Подмосковье

сегодня, 20:20
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Автор:

Моесеенко Валентина

По сообщению Telegram-каналов, дрон упал неподалеку от газокомпрессорной станции "Газпрома" в Подмосковье, пишут "Комментарии". В соцсетях страны-агрессора также появились изображения якобы этого беспилотника.

Под Москвой упал беспилотник: снова вынут ВСУ

В России заявляют о падении беспилотника под Москвой

Во вторник беспилотник упал рядом со станцией "Газпрома" под Коломной в Московской области, примерно в 75 километрах от Москвы. В Коломне помимо станции "Газпрома" размещается Центр беспилотной авиации Минобороны. Этот центр отвечает за применение БЛА в силовых структурах и гражданских ведомствах, подготовку специалистов для подразделений БЛА, а также военные испытания дронов.


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"Дрон обнаружили около 11 утра по местному времени в деревне Губастово. Разбитый аппарат был обнаружен в 100 метрах от газо-компрессорной станции, его падение не нарушило работу объекта", писали телеграмм-каналы.

По предварительным данным, в результате падения летательного аппарата никто не пострадал. Однако россияне уже обвиняют Украину в полете этого беспилотника над их территорией.

Под Москвой упал беспилотник: снова вынут ВСУ - фото 2

В медиа страны-агрессора предполагают: вероятно, этот дрон мог потерять высоту из-за окончания топлива для двигателя или зацепиться за деревья и повредить крыло. Оккупанты заявили, что обломки дрона похожи на украинский БПЛА UJ-22 Airborne.

Еще по крайней мере один беспилотник долетел сегодня до НПЗ в Туапсе, расположенном примерно в 70 км от резиденции Путина в Сочи.

"Эта атака дронов, ставшая самой большой с начала войны – дроны прилетели в пять регионов России, показала, что Украина оружием, которое она располагает, может дотягиваться до объектов в Москве и на курортах черноморского побережья Краснодарского края" , – говорится на российских пропагандистских сайтах.

Под Москвой упал беспилотник: снова вынут ВСУ - фото 3

На портале "Комментарии" говорилось и о том, что на территории РФ сегодня зафиксировали ряд падений беспилотников – взрывы и пожары. А в Питере даже закрыли аэродром.

Как писали "Комментарии" ранее, стало известно кого ликвидируют в России первым после падения диктатуры.

Читайте на портале "Комментарии" — Путин заговорил о потенциальном развале России.

 



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